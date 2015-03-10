هماهنگی نیروهای جوان خلاق منجربه اثربخشی برنامه های فرهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با یادآوری اینکه بخش عمده ای از فروع دین به "اجتماعیات" مرتبط است اظهار داشت: این فروع دین نحوه تعامل فرد مسلمان با دیگران و جامعه را شکل می دهند.

وی به فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و بیان داشت: امر به معروف در واقع تلاش برای نهادینه کردن نیکی و خوبی ها و اخلاق پسندیده است، یعنی آنچه که به قوام جامعه اسلامی در حوزه تربیت انسان کمک می کند.

بیرانوند نهی از منکر را تلاش برای زدودن جامعه از ناپاکی ها دانست و بیان داشت: وجه تمرکز امر به معروف و نهی از منکر بر تاثیر رفتار است و به طور داوطلبانه بر اقناع فرد تکیه دارد که یک کار را خوب تشخیص داده و درست عمل کند و یا زشتی کاری را متوجه شود و داوطلبانه آن کار را انجام ندهد.

وی با بیان اینکه اگر از این منظر نگاه شود دین و فروع دین به رفتارهای افراد در راستای هرچه بهتر شدن جامعه کمک می کند تصریح کرد: حرکت در این مسیر به نوعی یک کار فرهنگی است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی کار فرهنگی نیروهای متدین غالبا در حوزه فردیات بود افزود: اما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که متدینین امکان اداره حکومت را پیدا کردند هم کار فرهنگی در حوزه فردیات گسترش چشمگیری پیدا کرد و هم در حوزه اجتماعیات پررنگ شد.

بیرانوند معتقد است که از این منظر کار فرهنگی به عنوان یک واجب عینی برای هم مسلمانان قابل تعریف است و اضافه کرد: تلاش برای هماهنگ کردن نیروهای جوان و خلاق و زحمات و تلاشهای آنها به اثربخشی فعالیت ها در این حوزه کمک کرده و تاثیر آن را به طور تصاعدی بالا می برد.

وی تصریح کرد: اگر افسران و جوانان میدان جنگ نرم با هم هماهنگ شوند و یک هدف را دنبال کنند به طور قطع نتیجه بهتری خواهد داشت.

بیرانوند با یادآوری اینکه تعیین اولویت های فرهنگی و راهکارهای نیل به هدف با استفاده از ابزار رسانه و هنر می تواند سرعت دستیابی به اهداف را افزایش دهد، یادآور شد: برگزاری جشنواره فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان ناظر به ایجاد این هماهنگی است که قطعا منشا خیر و اثر خواهد بود.

وی برگزاری این گونه جشنواره ها را بسترساز دوری از موازی کاری، دوباره کاری و هدررفت سرمایه های مادی و معنوی دانست و تصریح کرد: دفاع از سرمایه های مادی و معنوی کشور در مواجهه با طوفان تبلیغات جبهه استکبار جز با به کارگیری توان هماهنگ شده همه نیروهای جوان میسر نخواهد شد.

بیرانوند از فعالیتهای مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان تمجید کرد و فعالیتهای این مجمع را در راستای دغدغه های انقلابی آن با تمرکز بر تلاشهای فرهنگی دانست.