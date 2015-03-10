نقش فعالیتهای فرهنگی خودجوش جوانان درمقابله با شبیخون فرهنگی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله خدایی سوری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران یکی از مهمترین راه های توسعه و پیشرفت هر جامعه را مشورت و همفکری نیروهای خلاق عنوان کرد و افزود: جوانان به عنوان قشر پویا و تاثیرگذار جامعه می توانند با ورود به عرصه های علمی و فرهنگی و با همفکری های این قشر شاهد توسعه همه جانبه در استان لرستان باشیم.

خدایی سوری تشکیل مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان را گامی مهم در راستای توسعه فرهنگی و علمی لرستان ذکر کرد.

وی اظهار داشت خوشبختانه این مجمع از بدو تاسیس تا کنون توانسته است از ظرفیت جوانان مذهبی، انقلابی و تاثیرگذار در استان در راستای اجرای برنامه های فرهنگی به ویژه جشنواره های مختلف استفاده کند که این مهم اقدامی ارزشمند و اساسی است.

خدایی سوری با اشاره به اینکه نسل جوان مهمترین و کارآمد ترین نسلی است که در کنار نسل های دیگر می تواند به عنوان یک منبع مهم فرهنگی و انسانی در توانمند ساختن کشور در حال و آینده مورد استفاده قرار گیرد افزود: این پتانسیل عظیم منابع انسانی که ثروت مهم کشور محسوب می شود نقش مهمی در دفاع از کیان کشور و ولایت و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردیدی نیست که فعالیت مراکزی مانند مجمع مشورتی جوانان لرستان یکی از مهمترین اهرم های مقابله و مبارزه با شبیخون و ناتوی فرهنگی دنیای استکبار و سلطه است.

خدایی سوری تصریح کرد: استفاده از نیروی های جوان، انقلابی، مومن و وفادار به نظام و ولایت فقیه عامل اساسی تقویت نظام و میدان دادن به جوانان و استفاده از فکر و نظر آنها است.

وی اظهار داشت: تشکیل مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان از برکاتی است که می تواند در راستای بهره گیری از ظرفیت و استعداد جوانان نقش مهمی داشته باشد.

خدایی سوری افزود: لرستان با داشتن حجم عظیمی از نیروی جوان مومن و ولایی مستعد فعالیت چنین مجامع مشورتی و فرهنگی است و امیدوارم که تشکیل چنین مجامعی منشا خیر عظیم و برکات فراوان برای جامعه ولایت مدار لرستان و کشور باشد چرا که بها دادن به جوانان از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری و نظام اسلامی است.