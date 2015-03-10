سربازان ولایت بر فضای مجازی مسلط شوند/لزوم معرفی سبک زندگی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر سه شنبه در اختتامیه پنجمین جشنواره وبلاگ نویسی اداره کل تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه هر روز در عرصه علم و پیشرفت یک فضا و بستر جدید در اختیار بشر قرار می گیرد، اظهار داشت: یک روز رادیو و تلویزیون در اختیار بشر قرار گرفت که از آن به عنوان جعبه جادو تعبیر می شد و امروز فضای مجازی به عنوان موج چهارم در جهان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه همه تخیلات بشر در رابطه با تکنولوژی و ارتباطات پا به عرصه وجود گذاشته و به واقعیت تبدیل شده است، تصریح کرد: امروز فضای مجازی برای ما هم یک فرصت و هم یک تهدید است.

سبک زندگی اسلامی ایرانی باید به دنیا معرفی شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه فضای مجازی یک فرصت بوده چراکه یک ظرفیت و بستر جدید در اختیار ما قرار داده است، افزود: کشور ایران فرهنگ و تمدن بسیار قوی داشته که باید این فرهنگ را با استفاده از فضای عظیمی مثل فضای مجازی به دنیا معرفی کنیم.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه سبک زندگی اسلامی ایرانی باید به دنیا معرفی شده و تبدیل به یک الگو برای همه شود، گفت: سبک زندگی اسلامی ایرانی در همه موقعیت ها و در رابطه با همه موضوعات حرف برای گفتن دارد.

وی یادآور شد: سبک زندگی اسلامی ایرانی در حوزه های مختلف نظم، قانون مداری، زندگی خانوادگی، روابط افراد با یکدیگر و ... حرف برای گفتن دارد و باید این موضوعات ابتدا تبیین و سپس به دنیا معرفی شود.

دو هزار تشکل زیرمجموعه تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت می کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه امروز گروه های تکفیری در نقطه ای جنایتی انجام می دهند و ظرف چند ساعت همه دنیا با استفاده از همین فضای مجازی از آن باخبر می شوند، تصریح کرد: سربازان ولایت باید هرچه زودتر این فضا را با این گستردگی عظیم به دست بگیرند و به آن مسلط شوند.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه دو هزار تشکل در اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت می کنند، اظهار داشت: حداقل نیمی از این تعداد تشکل ها باید در فضای مجازی حضور داشته و کار تخصصی انجام دهند.

وی با بیان اینکه این امر انتظار دور و غیرواقعی نیست و باید انجام شود، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که هر سال در حوزه فضای مجازی بالنده تر روبه جلو حرکت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که این جلسات در شهرستان ها به صورت ماهانه و فصلی برگزار شود، افزود: ضروری است که امکانات در اختیار جوانان قرارداده شود تا وارد این عرصه شده و فعالیت کنند.

خبرگزاری مهر تلاش خوب و موفقی در لرستان داشته است

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه فضای مجازی قدم های خوبی برداشته است، گفت: سایت تبیان سازمان تبلیغات اسلامی یکی از سایت های برتر کشور از نظر توانمندی ها و حجم اطلاعات است.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر نیز در حوزه انتشار اخبار و اطلاعات از خبرگزاری هایی است که حرف برای گفتن دارد و جزء برترین ها در سطح کشور و استان است، تصریح کرد: خوشبختانه خبرگزاری مهر تلاش خوب و موفقی داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه سایت بانوان فعال در عرصه فرهنگی نیز یکی از سایت های قوی سازمان تبلیغات اسلامی است، افزود: باید به همین شیوه هرچه بهتر و بیشتر از فضای مجازی بهره برداری کنیم.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه جشنواره وبلاگ نویسی از امسال مرحله کشوری نیز خواهد داشت، گفت: سبک زندگی اسلامی ایرانی یک مقوله بسیار مهم است که باید آن را از طریق همین فضای مجازی برای همه ترسیم کنیم.