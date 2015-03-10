خودکشی پیرمرد ۶۰ ساله در یک هتل آپارتمان در مشهد نافرجام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، یک پیرمرد ۶۰ ساله عصر امروز با رساندن خود به طبقه سوم یک هتل اپارتمان در میدان بیت المقدس مشهد از لبه پنجره این هتل برای دقایقی خود را آویزان کرد که با حضور به موقع نیروهای امدادی نجات داده شد.

سرپرست ایستگاه یک سازمان آتش نشانی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: با حضور به موقع ماموران ایستگاه ۲ نسبت به استقرار و پهن کردن تشک نجات اقدام شد و ماموران این سازمان تلاش کردند تا با ورود به هتل آپارتمان این فرد را از اقدام به خودکشی منصرف کنند.

حسن نجمی بیان کرد: آتش نشانان با حضور در طبقه سوم موفق به گرفتن دست فرد مذکور شدند که با مقاومت شدید این فرد مواجه شد.

وی ادامه داد: در نهایت پس از دقایقی ماموران این سازمان موفق شدند این فرد را در حالیکه از طبقه سوم معلق بود بجات داده و تحویل نیروهای انتظامی دهند.

مغازه ابزار فروشی طعمه حریق شد

نجمی بیان کرد: نیروهای این سازمان همچنین بامداد روز سه شنبه نیز با حضور در عملیات اطفای حریق در یک مغازه ابزار فروشی موفق شدند تا از سرایت آتش به سایر واحد های مسکونی و تجاری در خیابان توحید مشهد جلوگیری کنند.

وی افزود: مقارن ساعت ۳ بامداد امروز با اعلام حریق در یک مغازه ابزار فروشی واقع در خیابان توحید تعداد ۱۰ آتش نشان از ایستگاه یک به محل حادثه اعزام و از سرایت اتش به واحد های مجاور جلوگیری کردند.

وی افزود: با وجود اطفای حریق در حداقل زمان ممکن اما کاوش در محل حادثه برای علت حریق بیش از دو ساعت به طول انجامید.

و ی ادامه داد: این حریق بنا بر برآورد اولیه بیش از ۲ میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.