هشدار نماینده آمریکا درسازمان ملل درباره خطرات ناشی از کاهش بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از قدرتهای اروپایی خواست تا بودجه نظامی بیشتری را هزینه نمایند.

وی کاهش بودجه نظامی کشورهای اروپایی را نگران کننده خواند.

سامانتا پاور اظهار داشت که اصولا قصد وی از سفر اخیر به بروکسل نیز تشویق رهبران کشورهای عضو ناتو به اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به بودجه نظامی بوده است.

به گفته وی در اغلب موارد بودجه نظامی کشورهای اروپایی علیرغم افزایش تهدیدات دفاعی کاهش یافته است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داد که ما با تهدیدات زیادی مواجه هستیم و بسیاری از این تهدیدات نیز حداقل به شکل اعضای داعش در حال ورود به اروپا هستند و جالب آنکه ما هنوز شاهد آن نبوده ایم که رهبران اروپا به وعده خود مبنی بر رساندن بودجه نظامی کشورهایشان به ۲ درصد تولید ناخالص ملی عمل کنند.

لازم به ذکر است که در میان کشورهای اروپایی، انگلستان به تعهد خود مبنی بر صرف ۲ درصد از درآمد ناخالص ملی برای هزینه های نظامی پایبند بوده است و تصمیم اخیر این کشور به کاهش بودجه نظامی مایه نگرانی آمریکا شده است.