تنیسورهای تهران، یزد و اصفهان برابر حریفان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابت‌های بخش تیمی تنیس جوانان کشور در قم با قهرمانی تهران، رقابت‌های بخش انفرادی این مسابقات عصر سه شنبه در آکادمی تنیس شهید حیدریان قم آغاز شد.

در این مسابقات مرتضی مرشدی از قم به دیدار حسین نوش‌زاده از یزد رفت که در این مسابقه نزدیک و نفس گیر مرشدی از قم یک ست را ۶ بر یک به سود خود خاتمه داد اما برتری نماینده یزد در ۲ ست با نتایج ۶ بر ۴ و ۱۰ بر ۸ پیروزی وی را مسجل کرد.

احسان بارونی از تیم منطقه آزاد کیش نیز در مصاف با علی هاتف از البرز به سختی پیروز شد و در این مسابقه نیز علی هاتف از کرج یک ست را ۶ بر ۲ به سود خود خاتمه داد اما پیروزی بارونی در ۲ ست با نتایج ۶ بر ۳ و ۱۰ بر ۳ عامل پیروزی نماینده کیش شد.

هومن سلطانی در مصاف با محمد زارعی از خراسان شمالی با رای واکوئر به برتری رسید و آرش سوری از تهران نیز موفق شد در مصاف با علی صالحی از قم پیروز میدان شود.

مسابقه سیاوش اکبیا از خراسان رضوی و شهاب میرزایی از قم نیز با برتری اکبیا در دو ست به پایان رسید چنان که این تنیسور خراسان رضوی موفق شد با نتایج ۶ بر ۴ و ۷ بر ۶ برنده این پیکار شود.

محمد جعفرپور از تیم تنیس توابع تهران نیز در مصاف با نوید خاجی از بوشهر با نتایج ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ صاحب برتری شد و به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد.

مسابقه مازیار دباغ از اصفهان در برابر سامان نخعی از فارس نیز با برتری دباغ با امتیازات ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ همراه بود تا این تنیسور جوان نیز به دور بعدی راه پیدا کند.