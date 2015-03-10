بسیج شاخصه اصلی وحدت در میان مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی مزراعی بعدازظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیریک اظهار کرد : توسعه قدرت جمهوری اسلامی که در پی انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوسته و هندسه سیاسی جهان از آن به بعد در حال تعغیر و تحول است

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی سر آغاز تحولات بزرگ در منطقه و جهان است یاد آور شد : بیداری اسلامی در منطقه که افت قدرت نظام سلطه و دیکتاتوری ابرقدرتها در جهان به دنبال داشته از واقعیت های انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته است.

سرهنگ مزراعی با بیان اینکه جهان به سمت بیداری رفته است بیان کرد : از اینجا معلوم میشود که ماهیت این انقلاب بعنوان یک پدیده از ضروریات اساسی برای دنیا به حساب می آید.

وی با بیان اینکه بسیج آینده جهان رقم خواهد زد اذعان داشت : به فضل الهی با بسیج نیروی مردمی که در سر تا سر جهان صورت گرفته قادر خواهیم بود که یک تمدن اسلامی در نه چندان دور برای جهان بشریت رقم زده شود.

وی با اشاره به جنایات تروریستی گروهک داعش و پست خواندن این گروهک عنوان کرد : داعش با حمایتهای که از سوی استکبارجهانی دارد می خواهد خاک بر چهره اسلام بپاشد.

سرهنگ با تاکید قابل توجهی که به وحدت کل مسلمین جهان داشتند مطرح کرد: ترویج سنت برادری که بعد از انقلاب اسلامی در بین ما ایرانیان به چشم می آید،که همدیگر را برادر و خواهر خطاب می کنیم یک سیاست فرهنگی عمیق است.

در ادامه سرهنگ علی پهلوانی فرمانده سابق سپاه سیریک به خدمات 17 ماهه دوره فرماندهی خود پرداخت و گفت: ساخت ساختمان برای پایگاه بسیج مقاومت تحولی بوده که در سیریک در این ایام خدمت بنده صورت گرفته است که از 3 ساختمان پایگاه به 33 ساختمان برای پایگاهها رساندیم.

پهلوانی در ادامه اضافه کرد:جذب نیروی بسیجی عادی و فعال داشته ایم که زمانی که تحویل گرفتم تعداد بسیجیان 5 هزار نفر بوده که این تعداد به 15 هزار نفر ارتقاء دادیم و 35 پایگاه به 85 پایگاه رساندیم.

وی به وامهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: با پرداخت 70 میلیون تومان وامهای اقتصاد مقاومتی در قالب طرح های پرورش شتر مرغ ،پرورش مرغ محلی ،پرورش دام و کاشت مزارع صیفی جات و پرورش ماهی توانستیم در بحث اشتغال زایی شغل آفرینی کنیم.

سرهنگ پهلوانی گفت : ساخت 3 سالن ورزشی صالحین و سالن 9 دی و اعزام به اردوهای راهیان نور و برگزاری 12 یادواره شهدا از دیگر خدماتی بود که برای بسیجیان این منطقه ارائه گردیده است.

در پایان این آئین از خدمات 17 ماهه سرهنگ علی پهلوانی تفدیر و سرگرد علی اسلامی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیریک معرفی شد.