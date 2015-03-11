ساخت هتل زیر ساخت های اقامتی همدان را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ریحان سروش مقدم عصر سه شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی هتل پنج ستاره شادی در بلوار کولاب همدان اظهار داشت: این هتل به همت بخش خصوصی ساخته می شود.

وی با بیان اینکه زیر بنای هتل پنج ستاره شادی ۲۰ هزار متر مربع است، عنوان کرد: تمام هزینه های ساخت این هتل بر عهده فرد سرمایه گذار بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه با ساخت این هتل ۱۰۰ اتاق به ظرفیت هتل های استان همدان اضافه می شود، ابراز داشت: شهرداری و شورای شهر معافیت پرداخت عوارض هتل پنج ستاره را در این مورد اجرا کردند.

سروش مقدم ادامه داد: با توجه به اینکه هتل پنج ستاره شادی هیچ اعتبار دولتی ندارد امیدواریم این مجموعه در مدت دو سال به بهره برداری برسد.

وی با تاکید بر اینکه هتل پنج ستاره باید دارای شرایط و استانداردهای لازم باشد، افزود: این شرایط شامل سالن، سونا، جکوزی، فروشگاه، بازرچه صنایع دستی و غیره است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه حداقل تعداد اتاق های هتل پنج ستاره باید ۱۰۰ اتاق باشد، افزود: شرایط تجهیزات آن نیز باید در حد عالی و دارای تمام امکانات باشد.

سروش مقدم با بیان اینکه با کلنگ زنی این پروژه وارد مرحله اجرا می شود، گفت: تمام بحث های مدیریتی و اجرا و مشکلات جانمایی آن حل شده و مشاور نظر میراث فرهنگی و استانداری و شهرداری را در نظر گرفته است.

سروش مقدم در مورد استاندارد سازی هتل ها نیز گفت: استاندارد سازی در استان های کشور در حال اجرا است و در استان همدان نیز چندین جلسه در این مورد تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: در گذشته برخی هتل ها مجوز سه ستاره و یا چهار ستاره را دریافت کردند اما وقتی بررسی می شود متوجه می شویم که استاندارد لازم را ندارند و هتل ها وارد سایت ها شده اند و در حال ثبت نام هستند.

مکان هایی که برای ساخت هتل مجوز داده می شود بر طبق استاندارد است و در پایان کار مجوز هتل صادر می شود مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان ابراز داشت: مکان هایی که برای ساخت هتل مجوز داده می شود بر طبق استاندارد است و در پایان کار مجوز هتل صادر می شود.

سروش مقدم از ساخت یک هتل چهار ستاره در بلوار بعثت خبر داد و بیان داشت: چند هتل پنج ستاره نیز در حال مطالعه است که در سال ۹۴ کلنگ زنی می شود و با این وجود می توان گفت به عدد مناسبی در تعداد تخت ها خواهیم رسید.

وی در مورد کمپ های اقامتی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط جوی و سرما نمی توان از کمپ ها در تعطیلات نوروزی استفاده کرد، ابراز داشت: مجموع مکان هایی که برای اسکان پیش بینی شده سرپوشیده است.

وی در مورد اماکن استیجاری غیر مجاز نیز گفت: برای امسال فراخوانی داده شده تا افرادی که دارای اماکن استیجاری هستند به دنبال اخذ مجوز اسکان باشند.

فعالیت کارتن به دست ها متوقف خواهد شد مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با تاکید در سال جاری طبق تاکیدات شورای تامین استان فعالیت کارتن به دست ها متوقف خواهد شد، ابراز داشت: با کارتن بدست ها به شدت برخورد می شود و کسانی که دارای مجوز هستند نیز با کاور و تابلو متحد الشکل فعالیت می کنند.

سروش مقدم با بیان اینکه امسال قویتر از سال گذشته در این مورد فعالیت می کنیم، افزود: جای مناسب و تابلو های مناسب در اختیار این افراد قرار داده شده تا تبلیغات لازم را انجام دهند و افرادی که مجوز دریافت می کنند باید بر سردرب منازل خود تابلو نصب کنند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نیز به طور جدی وارد این حوزه شده است، ابراز داشت: نحوه برخورد با افرادی که مجوز ندارند جدی تر از سال های قبل است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه تا کنون ۹۳ مجوز به واحد های استیجاری اعطا شده است، بیان داشت: تعداد واحد های آنها ۱۵۰ واحد بوده و نرخ گذاری آن نیز انجام شده است.

سروش در پایان سخنانش ابراز داشت: در مجموع ظرفیت هتل ها، هتل آپارتمان و مهانپذیر و خانه مسافر حدود ۱۲ هزار نفر شب است که اگر سالن های ورزشی و مدارس را نیز در نظر بگیریم ظرفیت اسکان حدود ۱۵۰ هزار نفر شب را داریم و پیش بینی می کنیم که تعداد مسافران در نوروز امسال افزایش یابد.