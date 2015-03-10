یک درصد دانش آموزان و ۱.۶ درصد دانشجویان در معرض مصرف مواد مخدرند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی، ظهر امروز در مراسم تجلیل از همراهان کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه اظهار داشت: ۲۰ درصد افراد شاغل در محیط های صنعتی معتاد هستند و سالانه ۵۰۰ تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود.

وی با اشاره به فوت سالیانه ۲۰۰ هزار نفر در جهان عنوان کرد: ۳۵ درصد هروئین جهان در ایران کشف می شود و ۸۵ درصد تریاک دنیا از مسیر ایران ترانزیت می شود و برای مصرف به کشورهای دیگر می رود.

عفتی با اشاره به خسارت ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی مواد مخدر که سالانه به کشور وارد می شود، عنوان کرد: ۴۷ درصد این خسارت بر شانه خود مصرف کنندگان، ۲۲ درصد بر عهده دولت و ۲۹ درصد به عهده همه مردم جامعه است که این خسارت برای جامعه سنگین است.

وی با اشاره به آسیب های ناشی از اعتیاد در جامعه گفت: در زمینه طلاق که به عنوان دومین آسیب در جامعه ما مطرح است، موادمخدر در ۵۵ درصد طلاق ها موثر است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه رد پای اعتیاد در سایر آسیب های اجتماعی نیز مشهود است، خاطرنشان کرد: در ۶۵ درصد همسرآزاریها، ۲۵ درصد کودک آزاریها و ۲۰ درصد جرائم مالی، رد پایی از اعتیاد به شکل های مختلف دیده می شود.

عفتی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد پرونده های اعتیاد تشکیل شده در حوزه درمانی بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی استان یزد را چهار هزار مورد ذکر کرد و گفت: این آمار به این معنا است که نزدیک به ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم با مشکلات و عوارض و صدمات موادمخدر دست به گریبان هستند.

وی با بیان اینکه مشکلات و آسیبهای اجتماعی در هر جامعه ای به شکلهای گوناگون و جدید وجود دارد و رو به پیشرفت است، اظهار داشت: ما باید با مصون سازی افراد از بروز این آسیبها و اعتیاد به مواد مخدر پیشگیری کنیم همان طور که افراد را در مقابل قوی ترین میکروب ها مصون سازی می کنیم، باید مصونیت در مقابل آسیبهای اجتماعی را ارتقا دهیم.

به گفته وی، با استفاده از سرمایه ی اجتماعی تمام گروه ها، مؤسسات، نهادها و سازمان ها می توان این مصونیت را در جامعه ایجاد و ارتقاء داد.