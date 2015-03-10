تلفات جاده ای ۱۲۰۰نفر کاهش یافته است/آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رستمی سه شنبه در شرکت ایران خودروی تبریز اظهار داشت: توقف تولید وانت پیکان و جایگزینی آن با خودروی جدید آریسان اقدامی قابل تقدیر در جهت کاهش تلفات سوانح جاده ای بواسطه تردد و استفاده از خودروهای ایمن و مطابق با استانداردهای لازم است.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت تلفات سوانح جاده ای نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای استخراج شده، میزان جان باختگان و صدمه دیدگان در حوادث و سوانح جاده ای امسال کشور با تلاش سربازان خدمت گذار مردم در پلیس راهور، رانندگان و سازمان های متولی ترافیک، حکایت از کاهش یکهزار و ۲۰۰ نفری در قیاس با سال گذشته دارد.

معاون فنی پلیس راهور ناجا در خصوص وضعیت استان در این کاهش نیز خاطر نشان شد: سهم آذربایجان شرقی نیز در این آمار یکصد نفر در حوادث درون و برون شهری است که بر همین اساس این استان حائز رتبه دوم کاهش تلفات حوادث و سوانح رانندگی در میان سایر استان های کشور است.

مقدم در بخش پایانی اظهار ات خود تصریح کرد: کاهش تلفات سوانح رانندگی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص، نیازمند تداوم اقدامات جدی در بخش های راه ایمن، راننده و کاربر ایمن و طراحی و تولید خودرو ایمن با خدمات رضایت بخش پس از فروش است که بر همین اساس محصول جدید ایران خودرو تبریز بلحاظ کیفیت و ایمنی مطلوب و نیز استانداردهای آلایندگی در سطح بالاتری نسبت به وانت باردو قرار دارد.