کارکردهای فرهنگی و هنری در مساجد کشور احیاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری سه شنبه شب در همایش سالگرد بیست و دومین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد که عصر سه شنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در عصری که استکبار این گونه ناجوانمردانه با کشتار مردم بی دفاع خوی حیوانی را ترویج می کند نیازمند رویکرد دینی در امور هستیم تا مردم را آگاه کنیم.

جعفری بیان کرد: در لبنان، سوریه، بحرین، آفریقا، عراق و افغانستان جنایت هایی رخ می دهد که موجب شرمندگی انسانیت شده و راه نجات بشریت اتکاء به آموزه های دینی و ملکوتی است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: انسان از دیدگاه اسلام یک موجود ملکوتی است اما وقتی غربیها با نگاه مادی و حیوانی به انسان نگاه می کنند دیگر هر جنایتی آسان می شود و توجیه دارد و وقوع هر جنایتی دور از انتظار نیست.

افراد مسجدی به کاهش آسیب ها کمک کنند

جعفری اظهارداشت: افراد مسجدی بویژه فعالان کانون های فرهنگی و هنری وظیفه دارند با امر به معروف ونهی از منکر به گسترش فعالیت های دینی کمک کنند تا بتوانیم درمسیر تحقق منویات رهبری گام برداریم.

وی بیان کرد: کانون های فرهنگی با حمایت های مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس کارهای خوبی را اجرایی کرده اند که امیدواریم در تداوم این حرکت بتوانیم کارهای مهمتری در حوزه فرهنگ را عملیاتی کنیم.

خادمان مساجد برای پذیرایی از جوانان همت کنند

جعفری تصریح کرد: وقتی استکبار می خواهد اذهان جوانان را به انحراف بکشاند و به استعمار خود ادامه دهد جوانان مسجدی، فعالان کانون های فرهنگی و خادمان مساجد در اطلاع رسانی وآگاهی بخشی نقش تعیین کننده ای دارند و می توانند زمینه گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به اماکن مذهبی را فراهم کنند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد فرهنگی هنری مساجد کشور یادآورشد: مساجد بهترین مکان برای دعا و نیایش است و اگر نگاه ما به مساجد تکلیف گرایانه باشد به نتیجه نمی رسیم بلکه باید تشرف گونه کار کنیم تا اهداف پیش بینی شده محقق شود.

وی اضافه کرد: وقتی پیامبر خود را خادم مسجد می داند ما نیز باید افتخار کینم که محل خدمت ما مسجد است و میتوانیم در فرهنگ سازی تاثیرگذار باشیم.

جعفری تصریح کرد: خادمان مساجد وظیفه دارند مسجد را برای پذیرایی از همه افراد با گرایش و سلیقه های مختلف مهیا کنند لذا اگر بتوانیم طراز مساجد را ارتقاء بخشیم و به جایگاه اصلی اش برسانیم می توان به تحقق جامعه اسلامی و کاهش آسیب ها امیدوار شد.

وی اضافه کرد: مسجد می تواند جامعه اسلامی را محقق کند و مهمترین وظیفه کانون های فرهنگی مساجد احیاء کارکردهای هنری و فرهنگی در مساجد است.

جعفری یادآورشد: داشتن نگاه جزیره ای و بخشی در مسجد جواب نمی دهد و ما ر ا به اهدافمان نمی رساند بلکه با وسعت نظر و تعامل با همه گروهها و مسئولان باید از این ظرفیت ارزشمند برای رسیدن به اهداف متعالی فرهنگی نظام استفاده کنیم.

در این مراسم مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی و حجت الاسلام حسینی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، اخمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از فعالان کانون های فرهنگی حضور داشتند.

