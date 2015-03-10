ژیمناستیک کار قمی مدال نقره کشور را بر گردن آویخت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور عصر سه شنبه در حالی با معرفی نفرات بر‌تر رده سنی جوانان پایان یافت که سهم تیم قم یک نشان نقره بود و ژیمناستیک‌کاران قم همچون سال گذشته نایب‌قهرمانی خود در این پیکار‌ها را تکرار کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون ژیمناستیک کشورمان، رقابت‌های لیگ ژیمناستیک هنری پسران کشور در رده سنی جوانان با حضور ۸ تیم به انجام رسید و به نمایندگی از قم بهترین‌های حال حاضر این رشته حضور یافته و با حریفان خود به رقابت پرداختند.

مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری جوانان پسر کشور در حالی با معرفی نفرات بر‌تر و تیم‌های اول تا سوم پایان یافت که در بخش تیمی این دوره از مسابقات تیم هیئت ژیمناستیک استان کردستان مقام قهرمانی را به خود اختصاص داد، تیم شرکت روئین طلای زنجان در جایگاه دوم ایستاد و تیم پسران جوان هیئت ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی موفق به کسب مقام سوم این پیکار‌ها شد.

نتایج مسابقات در حالی مشخص شد که رقابت‌های این دوره در بخش‌های قهرمان قهرمانان، حرکات زمینی، خرک حلقه، بارفیکس، پارالل، پرش خرک و دارحلقه برگزار شد و سرانجام از بین جوانان بااستعدادی که به نمایندگی از هیئت ژیمناستیک استان قم در این پیکار‌ها حضور یافته بودند مهدی هادی وشنوه توانست عنوان نایب قهرمانی را همچون سال گذشته به خود اختصاص دهد.

برترین‌های بخش بارفیکس مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری باشگاه‌های کشور در حالی مشخص شدند که مهدی هادی وشنوه در ترکیب تیم هیئت ژیمناستیک قم در این رقابت‌ها حضور یافته بود و بعد از نماینده هیئت ژیمناستیک استان کرمان و بالا‌تر از رقیب اهل جزیره کیش عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

در این رشته محمدمهدی احمدکهنی از هیئت ژیمناستیک کرمان بالا‌تر از سایر رقبا در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان بارفیکس لقب گرفت، مهدی هادی وشنوه از تیم هیئت ژیمناستیک قم دوم شد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد در حالی که علی علایی از تیم ژیمناستیک جزیره کیش سوم شد.