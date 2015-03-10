پرواز پهپادی مشکوک بر فراز مدرسه یهودیان در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، مدرسه یهودی در شهر تولوز که در سال ۲۰۱۲ مورد حمله تروریستی قرار گرفته بود، بار دیگر به موضوع بحث رسانه های فرانسه تبدیل شد. بر این اساس پرواز یک پهپاد مشکوک بر فراز این مدرسه، یگان های پلیس را در مورد تکرار این حمله نگران کرده است.

طبق گزارش ها پهپادی ناشناس امروز بر بالای ساختمانی در نزدیکی این مدرسه به پرواز درآمده و سپس برفراز حیاط و ساختمان این مدرسه مشاهده شده است. این اتفاق یک روز پس از کشف چمدانی مشکوک در مقابل یک کنیسه یهودیان در شهر تولوز رخ می دهد. پلیس در حال حاضر در جستجوی مردی است که گفته می شود حامل این چمدان بوده است.

این در حالی است که از زمان وقوع حملات تروریستی پاریس در اوایل ژانویه امسال، پلیس فرانسه برای محافظت از مراکز یهودیان در این کشور تدابیر امنیتی خود را افزایش داده است.

گفتنی است مدرسه یهودیان «اوزار حاتروا» در نوزدهم مارس امسال سومین سالگرد حمله ای تروریستی را که سه کشته بر جا گذاشت، برگزار خواهد کرد.