معذرت خواهی رئیس دانشگاه شیراز از علی مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه رئیس دانشگاه شیراز در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری استان فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اتفاقاتی روی داده برای علی مطهری جای شرمندگی دارد، گفت: شورای تامین طی نامه ای به توصیه کرد که بهتر است این سخنرانی برگزار نشود اما دانشگاه نیز برای خود قوانین دارد.

مجید ارشاد افزود: شورای سیاست گذاری مجوز برگزاری سخنرانی در دانشگاه را صادر می کند و خود این مرجع نیز باید ان را لغو کند نه شورای تامین استان یا شهرستان.

وی تصریح کرد: طی نامه ای به استانداری فارس اعلام کردیم که شما امنیت مسیر تردد را تامین کند و در محیط دانشگاه ما می توانیم مراقبت کنیم اما این اتفاقات در برون از دانشگاه روی داده که جای تاسف است.

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به دلایل شورای تامین برای لغو این سخنرانی نیز گفت: دلایشان این بود که ممکن است اعتراضات برخی از افراد و دانشجویان مطرح شود و بحث ما نیز این بود که کشور قانون دارد و اگر سخنانی یک فرد بر خلاف مقررات بود باید طبق قانون برخورد کرد نه اینکه پیش بینی کنیم که این فرد ممکن است حرفی بزند.

ارشاد ادامه داد: تشکل های دانشگاه از طیف های مختلف هستند که درخواست برگزاری جلسات دارند و شورای سیاست گذاری دانشگاه نیز متناسب با درخواست اقدام به صدور مجوز می کند اما به چه دلیل استانداری با هر بار مخالفت می کند را نمی دانم.

وی تصریح کرد: مصوبات دانشگاه مجوز برای دانشجویان است ما از استانداری تقاضا کردیم که امنیت خارج دانشگاه را تامین کنند ولی شورای تامین این کار را انجام نداد در حالیکه در فضای مجازی ساعت ورود و تجمع در مقابل فرودگاه اعلام شده بود.

رئیس دانشگاه شیراز افزود: همه مسئولین استان از این ماجرا خبر داشتند اما چرا امنیت را برقرار نکرده اند باید پرسید و جای تاسف است که یک انسان وارد شیراز شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

ارشاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، که به چه دلیل افراد غیر دانشجو وارد دانشگاه شیراز شدند، گفت: مسئولین حراست دانشگاه کارت های ورود افراد را بررسی می کنند که به طور حتم این افراد غیر دانشجو کارت مورد تایید از مقامات دیگر داشتند.