دهه فاطمیه ظرفیت فرهنگی ویژه ای را برای نوروز ۹۴ فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی امشب در جمع مبلغان اعزامی به مناطق مختلف استان اظهار داشت: برای ایام نوروز برنامه های مناسبی فرهنگی، تبلیغی و مذهبی برای اجرا در سطح استان تدوین شده است که حضور روحانیان در اماکن تاریخی و گردشگری و پر جمعیت برای پاسخگویی به شبهات و سئوالات مردم و مسافران از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: بر این اساس در ایام نوروز و دهه فاطمیه امسال بیش از ۱۰۸ مبلغ مذهبی، به مناطق مختلف شهری، روستایی و بقاع متبرکه اعزام می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان بیان کرد: همزمان با اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در ایام نوروز، ویژه برنامه عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه (س) نیز با همکاری دستگاه های مربوطه در نقاط مختلف استان و شهرستان ها برگزار می شود.

تدینی، اقامه نماز ظهر و عصر، پاسخگویی به سوالات و شبهات، رفع نیازهای معنوی و دینی مردم و آشنایی بیشتر با مقام و سبک زندگی حضرت زهرا(س) را از جمله اهداف اعزام مبلغان برشمرد.

وی برگزاری جلسه روضه‌خوانی و برنامه سخنرانی را از دیگر برنامه ها در ایام فاطمیه دانست و افزود: زنده نگه‌داشتن محافل و مجالس عزاداری فاطمه زهرا (س)، سخنرانی درباره تببین شخصیت ارزشمند نخستین شهیده راه ولایت و امامت، ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و عمل به سیره عملی آنها از دیگر اهداف اعزام مبلغان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان، هدف اصلی از اعزام این افراد به مساجد و هیات‌های مذهبی را ترویج معارف اهل بیت (ع)، بیان فضائل حضرت زهرا (س) و آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با فرهنگ فاطمی بیان کرد.

این مسوول هدف کلی از اعزام‌های مبلغان را تبیین ارزش‌های اسلامی و احیای شعائر دینی عنوان کرد و گفت: در ایام فاطمیه شاهد رشد کیفی مبلغان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان هیات‌ها باید هوشیاری خود را مضاعف ‌کنند، یادآور شد: برای حفظ ارزش‌ها در کشورمان باید در ایام فاطمیه حرمت خاندان پاک حضرت رسول‌الله (ص) و فاطمه زهرا (س) حفظ شود.