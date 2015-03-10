کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بدون هراس از هیاهو به رسالت خود عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، این استاد برجسته حوزه در دیدار رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون ماده ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اقدامات و فعالیت‌های این کمیسیون باید ضمانت اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: شکی نیست که این کمیسیون جایگاه بسیار برجسته‌ای دارد؛ این کمیسیون باید آن چنان بی طرفانه و دور از مسائل جناحی اقدام بکند که همه ارگان ها و مردم بدانند هیچ طرفداری از این و آن ندارند.

وی با تصریح بر این که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید بدون ملاحظه کاری و هراس از هیاهوها و جنجال‌ها به رسالت خود عمل کند و در این زمینه ملاحظه هیچ فردی را نکند، تأکید کرد: اقدام کردن نسبت به برخی موضوعات و مسائل غالبا هزینه برای اشخاص دارد، کمیسیون اصل ۹۰ نباید از این هزینه بترسد و با توکل به خدای متعال به رسالت قانونی خود و احقاق حقوق عمل کند.

آیت الله مکارم شیرازی خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: باید دائما این مسئله را به دوستانتان القا کنید که قانون برای افراد ضعیف و رده‌های پایین نیست، قانون بیشتر برای رده‌های بالاست که جلوی آنها گرفته شود.

وی در همین رابطه حدیث شریف امیرمؤمنان(ع) و فرمان آن حضرت به مالک اشتر را به رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس متذکر شد: «با صراحت و با قوت و قدرت حق ضعیف را از قوی بگیرند، امتی که این کار را نکند هرگز پاک نمی‌شود و روی نجات نمی بیند».

چرا گذاشتند فلان مفسد اقتصادی به این حد رشد کند و بعد سراغش بروند

استاد برجسته حوزه همچنین با اشاره به انتشار اخبار گاه و بیگاه از وقوع مفاسد اقتصادی بزرگ و اختلاس‌ها، تأکید کرد: این مسئله به مشکلی در کشور تبدیل شده است، هر از چند وقتی یک مفسد اقتصادی رده بالا پیدا می‌شود و اخبار آن نیز از طریق خبرگزاری‌ها و جراید منتشر می‌شود، غافل از اینکه ممکن است اعتبار مملکت و نظام جمهوری اسلامی زیر سؤال برود.

وی افزود: اولا چرا گذاشتند فلان مفسد اقتصادی به این حد رشد کند و بعد سراغش بروند؛ این برای ما تبدیل به یک معما شده است. چرا اینها که تشکیلات دارند یا فلان مؤسسه که شب و روز در تلویزیون تبلیغات می‌کند، نظارتی بر فعالیت آنها نیست که آیا کاری که انجام می‌دهند درست است یا نه؟ ناگهان خبر سوء استفاده کلان آنها منتشر شود.

آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: نحوه مطرح کردن، برخورد کردن و پایان دادن به مقوله مفاسد اقتصادی امری مشکل است؛ از این رو مسئولان محترم باید بنشینند و برای آن فکری بکنند؛ شما نیز در محدوده خودتان که می‌توانید اقداماتی بکنید.

وی افزود: چرا سازمان‌های بازرسی قبلا اقدام نمی‌کنند ببینند چه خبر است؟ این مشکل انسان را رنج می‌دهد، آن هم در شرایطی که دشمنان از داخل و خارج دائما مشغول برنامه ریزی و توطئه هستند؛ در چنین شرایطی چرا خودمان بهانه به دست شان دهیم؛ انتظار داریم مسئولان محترم برای این مسئله فکری اساسی کنند.

این مرجع تقلید شیعیان همچنین مخالفت خود را با پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد ابراز کرد و گفت: ما از همان ابتدا با این امر مخالفت و تأکید کردیم معنی ندارد هفتاد میلیون نفر یارانه بگیرند.

وی با تأکید بر این که باید برای این مسئله فکری بشود، گفت: مجلس، قوه قضاییه و دولت و دیگر نهادها باید دست بدست هم دهند و این مشکل را حل کنند؛ حل این مسئله هم شجاعت می‌خواهد.