فارس همچنان رتبه اول کشته های تصادفات رانندگی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کسری سیروسی شامگاه سه شنبه در شورای اداری استان فارس با اشاره به وضعیت نامناسب تصادفات رانندگی تاکید کرد: سهم استان فارس از جانباختگان حوادث رانندگی 8.6 درصد است.

وی تصریح کرد: در کشور هر 15 کیلومتر یک کشته ثبت شده اما در فارس هر 18 کیلومتر البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که 20 کیلومتر بیشترین کشته های فارس را شاهد هستیم.

فرمانده پلیس راه استان فارس ادامه داد: هر روز در جاده ها شاهد کشته شدن سه نفر و در شهرها یک نفر کشته داریم که البته باعث شد همچنان فاصله استان فارس با دیگر استانها در خصوص جایگاه تعداد کشته های رانندگی زیاد باشد.

سرهنگ سیروسی افزود: سالانه حدود 200 تا 300 نفر در استان فارس به دلیل تصادفات رانندگی کشته می شوند که این رتبه از سال 88 تاکنون در اختیار فارس است.

وی با اشاره به اینکه روزانه به دلیل حوادث رانندگی دو نفر نیز مجروح می شوند، گفت: متاسفانه 63 نفر در محل حادثه فوت می کنند، 9 درصد در مسیر انتقال به مراکز درمانی و 28 درصد نیز در مراکز درمانی کشته می شوند.

فرمانده پلیس راه استان فارس یادآور شد: فارس رتبه پنجم تردد در کشور و رتبه سوم تردد وسائل نقلیه سنگین در کشور را دارد.

سرهنگ سیروسی تاکید کرد: میانگین سرعت رانندگی در محورهای منتهی به شیراز 83.5 و در کل استان 81 کیلومتر است که اگر بتوانیم این سرعت را به کمتر از 80 برسانیم آمار کشته های تصادفات رانندگی در فارس کاهش خواهد یافت.