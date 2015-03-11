به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد تیموری عصر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه اعتبارات تخریب و بازسازی مدارس استان همدان ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: ۷۳ درصد اعتبارات تخریب و باز سازی مدارس استان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار استاندارد سازی سیستم گرمایشی استان همدان بود که از این میزان ۶۸ درصد تخصیص یافته است، بیان کرد: با همکاری خوب صورت گرفته سیستم گرمایشی ۹۰۰کلاس درس در استان همدان استاندارد سازی شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان با بیان اینکه اعتبارات ملی خیرین برای تکمیل مدارس ۶۹۰ میلیون تومان بود که ۹۶ درصد آن تخصیص داده شد، عنوان کرد: جمع اعتبارات نوسازی استان همدان ۳۴ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان است.

تیموری با بیان اینکه از محل یک درصد دخانیات برای پروژه های ورزشی۸۴۱ میلیارد تومان و از محل اعتبارات مناطق محروم یک میلیارد اختصاص داده شده است، ادامه داد: در مجموع ۴۰ میلیارد تومان اعتبار کل اداره نوسازی مدارس استان همدان است.

وی با بیان اینکه بنیاد برکت ساخت شش مدرسه با ۳۵ کلاس درس در استان همدان را تقبل کرده است، عنوان کرد: پیگیر هستیم که ساخت ۲۵ مدرسه دیگر ابلاغ شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان با بیان اینکه دو هزار و ۹۷۱ مدرسه با چهار هزار و ۹۷۰ کلاس درس در استان همدان وجود دارد که ۳۸ درصد دارای سیستم شوفاژ، ۳۴ درصد بخاری و ۲۷ درصد بخاری برقی هستند، بیان کرد: ۱۱۲ کلاس درس در استان همدان در کانکس تشکیل می شود.

فرزاد تیموری با بیان اینکه ۶۸۳ مدرسه در استان همدان فاقد دیوار هستند که باعث بروز مشکلاتی در مدارس از جمله ورود احشام به مدارس شده است، عنوان کرد: ۳۶۸ میلیون تومان برای تجهیز و انشعاب مدارس اختصاص داده شد که ۶۱ درصد معادل ۲۲۴ میلیون تومان تخصیص یافت، ادامه داد: به هر کلاس ۱۶ هزار تومان اعتبار تخصیصی داده می شود.

در سفر دولت به استان همدان اعتباری برای تکمیل پروژه های آموزشی جذب شود

وی با بیان اینکه ۴۱ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان همدان وجود دارد که از این تعداد ۹ پروژه مربوط به استخر دانش اموزی است، بیان کرد: باید در سفر دولت به استان همدان اعتباری برای تکمیل پروژه های آموزشی جذب شود.

مسئول کمیته راهبری مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه افزایش پوشش تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی از اهداف است، اظهار داشت: ارتقا کیفیت آموزش و پرورش نیز از اهداف کیفی است.

عباس احمدی مقیم با بیان اینکه وقتی آموزش و پرورش به بخش خصوصی واگذار شود نظارت بیشتر و در نتیجه کیفیت آموزش بالاتر می رود، عنوان کرد: تا زمانی که رقابت صورت نگیرد شکوفایی استعداد اتفاق نمی افتد.

وی با بیان اینکه ۲۵۶ هزار و ۲۴۹ دانش آموز در استان همدان در مدارس دولتی و غیر دولتی وجود دارند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۵۲۷ دانش موز در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند، بیان کرد: هفت و ۲۳ دهم درصد دانش اموزان استان زیر پوشش مدارس غیر دولتی هستند که میانگین کشوری ۱۰ و ۴۵ دهم درصد است که استان همدان با این عدد فاصله زیادی دارد.

مسئول کمیته راهبری مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه استان همدان در غیردولتی کردن مدارس رتبه ۲۱ کشور را دارد، عنوان کرد: ۲۰ استان کشور پایین تر و ۱۲ استان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند.

احمدی مقیم با بیان اینکه به دلیل هدفمند نبودن آموزش ها ۳۰ تا ۴۰ هزار مهندس بیکار وجود دارد، بیان کرد: ۱۵ هزار و ۳۹۹ نوآموز در مدارس پیش دبستانی ساماندهی شده اند.

در همدان هزار و ۸۳۰ دانش آموز ابتدایی، دو هزار و ۸۱۰ دانش آموز راهنمایی یا متوسطه اول و ۳۱ هزار و ۳۴۹ دانش آموز دوره دبیرستان یا متوسطه دوم بازمانده از تحصیل هستند

وی با بیان اینکه مدارس آموزش از راه دور با هدف جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل تاسیس شده است، ابراز داشت: در همدان هزار و ۸۳۰ دانش آموز ابتدایی، دو هزار و ۸۱۰ دانش آموز راهنمایی یا متوسطه اول و ۳۱ هزار و ۳۴۹ دانش آموز دوره دبیرستان یا متوسطه دوم بازمانده از تحصیل هستند.

مسئول کمیته راهبری مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه باید آموزش از راه دور احیا شود، بیان کرد: ۶۲ آموزشگاه علمی آزاد در استان همدان وجود دارد که از این تعداد ۳۸ آموزشگاه پسرانه و باقی دخترانه هستند.

عباس احمدی مقیم با بیان اینکه ۱۶۷ آموزشگاه زبان انگلیسی در استان همدان وجود دارد که ۸۵ اموزشگاه پسرانه و ۸۲ اموزشگاه دخترانه است، عنوان کرد: در استان همدان حدود ۱۸ هزار و ۹۹۴ نفر زیر پوشش آموزشگاه های زبان انگلیسی هستند.

وی با بیان اینکه بستر سازی فرهنگی انجام نشده و مردم مدارس غیر دولتی را نمی شناسند، عنوان کرد: سه هزار و ۲۲۶ نفر در مدارس غیر دولتی فعالیت می کنند که از این تعداد دو هزار و ۲۵ نفر نیروهای ازاد هستند.

مسئول کمیته راهبری مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه آموزش و پرورش به یک کارگاه بزرگ تعلمی و تربیت تبدیل شده است، بیان کرد: ۵۲۸ بازنشسته، ۶۱۵ شاغل به صورت نیمه وقت و دو هزار و ۲۵ تحصیل کرده دانش اموزشی در مدارس غیر دولتی فعالیت می کنند.