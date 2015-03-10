ایران درجنگ اقتصادی است/لزوم انتقال صنایع بزرگ خودروسازی به تبریز

﻿ به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم راه اندازی خط تولید انبوه وانت جدید شرکت ایران ‌خودروی تبریز، تولید و اقتصاد را نخستین هدف دشمن در تهدید آشکار برای فلج کردن جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: خوشبختانه ‌با تلاش جهادی فعالان حوزه اقتصادی کشور تمام این توطئه ها تا‌کنون نقش بر آب شده است.

وی با تاکید بر استفاده از مزیت‌های هر منطقه کشور نسبت به ظرفیت آن بر اساس استراتژی صنعتی تصریح کرد: خودرو و قطعه‌سازی جزو مزیت‌های آذربایجان‌شرقی و محل عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بوده ‌در سال‌های گذشته بوده و بر همین اساس ‌پیشنهاد انتقال ایران‌خودرو به این استان را با شراط ویژه چون ارائه زمین رایگان داده ایم چرا که تغییر پایتخت راه حل ترافیک و آلودگی تهران نیست و به این منظور باید صنایع بزرگی چون ایران خودرو به شهرهای دیگر منتقل شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تاثیر صنعت خودروسازی بر ۶۰ شاخه صنعتی زیرمجموعه خود و حمایت از سطح گسترده‌ای از تولید کشور بواسطه تقویت این صنعت افزود: در این میان تولید خودروهای باکیفیت در داخل و بروزرسانی تجهیزات خودروسازان با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفر ایران و فراهم بودن زمینه تبدیل کشور به پایگاه خودروسازی منطقه، ضروری است.

وی فعالیت نخستین شهرک فناوری خودرو، ایجاد خوشه‌ خودروسازی و وجود صنایع قدیمی و تاثیرگذار قطعه‌سازی در تبریز را از امتیازات تبریز برای توسعه صنعت خودروسازی در این منطقه دانست و گفت: آذربایجان‌شرقی و شهر تبریز ظرفیت های لازم را برای ایجاد پایگاه صادراتی خودروسازان کشور دارد

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نقاط ضعف صنعت خودروی کشور نیز اشاره و تصریح کرد: نبود آزمایشگاه مناسب برای انجام تست جاده‌ای در کشور یکی از این معایب است و با وجود پیگیری های هفت ساله در این خصوص و اعلام آمادگی آذربایجان‌شرقی برای ایجاد چنین امکانی، متاسفانه تاکنون اقدام جدی از سوی مسئولان مربوطه صورت نگرفته است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزایش ۷۰ درصدی تولید امسال گروه صنعتی ایران‌‌ خودرو نسبت به سال گذشته با وجود کمبود منابع مالی را نمونه ای از دفاع رزمندگان بدون سلاح سنگر تولید از صنعت و اقتصاد کشور نام برد و گفت: تولید داخل به جای مونتاژ، تنوع خودرو، صادرات و رعایت استاندارد کیفیت چهار شرط مجلس برای انعقاد قرارداد شرکت های ایرانی با خودروسازان خارجی جهت ارتقای کیفیت محصولات این عرصه است.