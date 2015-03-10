بهشهر با دارا بودن يک چهارم ساحل مازندران طرح دريا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقي نورزاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بهشهر اظهار کرد: شهرستان بهشهر با دارا بودن يك چهارم ساحل مازندران، دارای ۷۰ كيلومتر ساحل است كه طرح دريا ندارد و طرح زاغمرز نيز تنها ۲۰۰ متر است و طرح های ديگر دريا واقع در ساحل اين شهرستان متعلق به نكا و آموزش و پرورش و غيره است.

وی افزود: وجود جاذبه های ميانكاله و استفاده ازدريای ميانكاله توسط مردم از خواسته های مردم اين شهرستان و اطراف است كه با توجه به اينكه در دو سال گذشته، ابتدای ساحل میانکاله را جدا کرده بودیم تا در فصل تابستان مردم استفاده كنند، اکنون پاسخ قانعی برای عدم استفاده از این ساحل را نداریم و نمي توانيم از ورود مردم ممانعت كنيم، ما هم علاقمند به محيط زيست هستيم و امیدواریم مساعدت های لامز در اين رابطه اعمال شود.

نماينده عالی دولت در بهشهر با اشاره به اينكه رفع بيكاري و ايجاد اشتغال در بهشهر از مهمترين مسائلی است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد افزود: پتانسيل هاي خوبي در شهرستان داريم كه بايد با نگاه ويژه در اين رابطه وارد شويم.

نورزاد يادآور شد: به دليل ورشكستگی چيت سازی و توقف توليد و بسته شدن اين كارخانه بيش از يكهزار و ۸۰۰ نفر تعطيل شدند كه اين تعطيلي در طول سالهای گذشته اقتصاد شهر را تحت الشعاع قرار داده و شوك عظيم اقتصادی و روانی بر جامعه ايجاد كرد.

وی اضافه كرد: این شهرستان بیشترین مهاجران را از سایر شهرستان‌ها دارد، و براساس بررسي های انجام شده در برخی از كارخانجات، صنايع و شركتها ۸۰ درصد نیروها غیربومی هستند و افراد غیربومی براي امورات مختلف جذب کرده‌اند و حتی برخی از شركتها نان مورد استفاده خود را هم از شهرهیي ديگر تهيه مي كنند.

فرماندار بهشهر با اعلام اينكه شركت ها و کارخانجات و شرکت‌های خوبی در سطح شهرستان در حال راه اندازی و افتتاح است كه برخی بالای ۹۰ درصد پيشرفت دارد خاطر نشان كرد: با ايجاد اين كارخانجات و شركتها ۷ هزار شغل در طول دو سال آينده ایجاد می‌شود كه برخي از زيرساختهای لازم بايد فراهم شود.

نورزاد در ادامه با اشاره به اعتبارات تملك دارايی و مديريت بحران و غيره در شهرستان گفت: در سال جاری ۳۸ ميليارد تومان اعتبارات اين شهرستان در سرفصل های مختلف بوده كه از اين مقدار ۲۰ ميليارد تومان تخصيصی يافته است در حالی كه در سال گذشته تنها دو نيم ميليارد تومان از كل اعتبارات شهرستانی تخصيص يافته بود و خوشبختانه امسال رشد خوبي در تخصيص اعتبارات مختلف در شهرستان داريم.

وی با اعلام اينكه در چند بارندگی و سيل در سال هاي گذشته ۱۰۰ ميليارد تومان به شهرستان خسارت وارد شده است افزود: اعتبارات مناسبی براي اين مسئله تخصيص يافته كه مهمترين اعتبارات براي ايجاد سد سرشاخه گير در برزو و بزپل بهشهر بوده است كه در بارندگی و سيل سال ۹۱ تا ۹۳ خسارات جانی و مالی بسيار داشته است.

نورزاد همچنين با اشاره به آزادسازی های حريم رودخانه گفت: ۹۰ پرونده در حریم رودخانه‌های بهشهر جمع بندی شده كه حدود ۹ ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته كه برخي افراد تمكين نمی كنند، حدود ۳۷ پرونده را در دست اقدام و تمام شده است كه آزاد سازی از طریق مراجع قضایی نسبت به آزادسازی حریم رودخانه، انجام می‌شود.