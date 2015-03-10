فرهنگسازی مشاركت بخش خصوصی/ دکل بندان ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گلوگاه اظهار کرد: براي برون رفت از تنگناها و مشكلات اقتصادی بايد بهره وری، مديريت و سرمايه گذاری مورد توجه باشد تا در بخش هاي مختلف اقتصادی رونق و توسعه ايجاد شود.

وی با بيان اينكه برخي از صنايع و واحدهای توليدی در شهرك صنعتی گلوگاه فعال شده اند و مابقي نيز بايد فعال شوند كه در استان كلينيك اقتصادي براي صنايع مازندران تشكيل شده تا مشكلات بخش صنعت و توليد رفع شود.

پروژه های عمرانی نیمه کاره تکمیل شود

استاندار مازندران با اعلام اينكه برخي از پروژه های نيمه كاره در استان وجود دارد كه بايد به اتمام برسد خاطر نشان كرد: در فعاليتهاي عمرانی همه تلاش ها بر اتمام پروژه های نيمه كاره است و تعريف پروژه جديدی نداريم.

فلاح جلودار با اشاره به اينكه دولت در بخش گردشگری سرمايه گذاری نمی كند بلكه تنها صدور مجوز، حمايت و ارائه تسهيلات و وام را بر عهده دارد يادآور شد: مديران مناطق مختلف بايد به دنبال جذب سرمايه گذار باشند تا با توجه به استعداد منطقه، گردشگری تعريف و فعال شود.

وی افزود: تبديل اراضی شيبدار به باغات سياه ريشه از طرح های موفقی است كه بايد كشاورزان را ترغيب به تغيير الگوی كشت در مناطق شيبدار كنيم چرا كه دولت بين ۸۰ تا ۸۵ درصد آبياری قطره ای بلاعوض انجام می دهد و نهال رايگان توزيع می شود تا با رشد اقتصادی در مناطق و ايجاد درآمد، از فرسايش خاك جلوگيری شود.

استاندار مازندران همچنين گفت: بايد در كنار توجه به گردشگري و طرح دريا و گردشگري در جنگل و دريا، به كشاورزي در مناطق روستايي و دامپروري توجه شود.

فلاح ادامه داد: در بخش دامداري و دامپروري شهرستان داراي هر مشكلي باشد حل مي كنيم تا افرادي كه خواهان سرمايه گذاري در اين بخش هستند و مهارت لازم در اين راستا دارند وارد كار شده و دامپروری رونق يابد.

دکل بندان ساماندهی شوند/ دریای گلوگاه لایروبی شود

وي با اشاره به حل مشكل دكل بندان نيز گفت: خواسته دكل بندان نيز باید مورد توجه مسئولان قرار گيرد چرا كه اين افراد دارای تخصص مناسب در رشته دكل بندی هستند و بايد با سامان بخشی به كارهای دكل بندان و تشكيل اتحاديه به مشكلاتشان رسيدگی شود.

فرماندار گلوگاه نيز در سخنانی اظهار داشت: گردشگری در بخش دريای آرام گلوگاه از جمله نيازهاي مهم است كه در گذشته شنا در اين دريا انجام می شد اما اكنون با گل و لاي پر شده است و اين مسئله بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد و لایروبی دریای آرام گلوگاه در سفر رياست جمهوري به مازندران از جمله مصوبات سفر براي اين شهرستان باشد تا مردم از سواحل اين دريا بهره مند شوند.

عيسي قاسمی طوسی گفت: در بخش منابع طبيعي با مشكل جدی روبرو هستيم و دخل و تصرف در منبع طبيعي اين منطقه و هر فعل و انفعالی در اين رابطه بايد با هماهنگی منابع طبيعی استان گلستان باشد كه اين مسئله از مشكلات ماست كه بايد رفع شود.

وي با اشاره به تكميل پل خروجی گلوگاه افزود: بايد تلاش براي آزادسازی زمين های اطراف انجام شود تا اين پل به افتتاح برسد و همچنين با توجه به وجود كريدور گلوگاه به دامغان، روكش اين جاده انجام می شود كه تعريض بايد انجام شود كه در اين راستا ۷ كيلومتر تعريض انجام شد كه ۲ تونل در اين محور در دستور كار است و اميدواريم كه براي اجرای زيرساختهای لازم در اين راستا تلاش همگانی از سوي مسئولان انديشيده شود.

قاسمی طوسی بيان داشت: براساس آمار ۲ هزار و ۳۴۴ بیکار در گلوگاه به ثبت رسيده است که با افتتاح کشتارگاه صنعتی گلوگاه و فاز دوم ۷۰۱ بردنا، براي یک‌هزار و ۴۰۰ نفر به طور مستقیم ايجاد اشتغال مي شود.

فرماندار گلوگاه گفت: در بخش راه روستايی نيز خدمات خوبی ارائه شد و شهرستان گلوگاه دارايی۴۵ كيلومترراه روستايي است كه با پيگيري انجام شده ۴۰ كيلومتر از اين راه روستايي در سال ۹۴ آغاز مي شود.

دغدغه قطع برق روستایی

قاسمی طوسی همچنين با اشاره به برق رسانی در روستاهای بالادست گفت: مردم ما در روستاهاي بالادست ۱۳ روستاي گلوگاه و ۴۷ روستاي بهشهر با دغدغه قطع برق مواجه بودند كه كه كار انجام شد و اكنون براي خريد يك دستگاه نيازمند ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار از استان هستيم تا مشكل قطع برق بطور كامل رفع شود.

وی افزود: احداث پاسگاه محيط بانی، تصفيه خانه شهرك صنعتی، استفاده از نيروهای بومی و خلاق در پست های اداری، احداث اردوگاه آموزش و پرورش، تكميل زير ساختهای سايت اداري گلوگاه و ... از جمله مشكلات و خواسته های شهرستان است كه اميدواريم با همكاری مسئولان استانی عملياتی شود.

بخشي از زيرساختهاي موجود در شهرك صنعتي گلوگاه ضعيف است

نماينده مردم گلوگاه، بهشهر و نكا در مجلس شوراي اسلامي گفت: بخشي از زيرساختهاي موجود در شهرك صنعتي گلوگاه ضعيف است و نيازمند توجه است.

احمد علي مقيمي اظهار کرد: فاز اول شهرك صنعتي گلوگاه در حال پر شدن است و از هم اكنون بايد زمين فاز دوم خريداري شده و زيرساختهاي لازم اجرا شود.

وي افزود: تصفيه خانه و آب شيرين كن براي ساماندهي آب شرب گلوگاه بايد در دستور كار قرار گيرد تا مردم از آب مناسب شرب بهره مند شوند.

نماينده مردم گلوگاه، بهشهر و نكا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ۱۴ ميليارد تومان از حق و حقوق و بيمه دكل بندان گلوگاه كه داراي سخت ترين كارها هستند و تاكنون ۱۶۰ نفر از هموطنان ما در گلوگاه در دكل بندي فوت كرده و همچنين يك هزار مصدوم و معلول داريم گفت: بيش از ۱۰۰ نفر از دكل بندان از بيمه و خدمات اين طرح بهره مند نشدند كه در دستور كار است.

مقيمي ادامه داد: علي رغم اينكه شغل دكل بندي بعنوان كار حساس و خطرناك براي مردم اين شهرستان است، دكل بندان گلوگاهي از سرمايه هاي عظيم ما هستند كه در كنار سرمايه هايي همچون همدلي و وحدت در اين شهرستان، مي تواند كمك كار ما در جامعه باشند.

وي اضافه كرد: كمترين پرونده هاي كيفري و حقوقي استان مازندران در شهرستان گلوگاه است و دادگاه و دادگستري اين شهرستان داراي عملكرد مثبتي است كه مجموعه دستگاه قضایی گلوگاه رتبه دوم را در سطح استان به دست آورده است.

نماينده مردم گلوگاه، بهشهر و نكا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه حدود ۸۰ درصد حوزه شهري گلوگاه با مشكل فاضلاب شهري دارد يادآور شد: اعتبارات شهرداري جوابگوي هزينه در اين بخش نيست كه نيازمند اعتبارات استاني و ملي هستيم.

مقيمي گفت: معضل اساسي روستاهاي گلوگاه برق است كه در اين رابطه مشكل رفع شده و در مراحل پاياني كار است كه در اين راستا ۳۰۰ ميليون تومان از طرف ما هزينه انجام شد و ۳۰۰ ميليون تومان نيز از اعتبارات مختلف جذب شد و اكنون نيازمند ۱۰۰ ميليون تومان از سوي استانداري هستيم تا مناطق بالادست گلوگاه و بهشهر در مدار برق قرار گرفته و قطع برق حل شود و از مدار برق كردكوي در استان گلستان خارج شوند.

شهرک دامپروری احیا شود

وي با بيان اينكه شهرك دامپروري بايد احيا شود ادامه داد: بخشي از مردم گلوگاه درآمد زندگي شان از محل دامپروري است كه بايد سامان دهي مناسبي در اين راستا انجام شود تا با رونق صنايع تبديلي رونق دامپروري اتفاق افتد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نيز در اين مراسم با اشاره به وقوع سيل در ساهلي اخير در شرق مازندران اظهار داشت: وقوع سيل در ۳ سال گذشته خسارات فراوان باغي و كشاورزي در شرق مازندران داشته است.

عزيزالله شهيدي فر با بيان اينكه طرح تبديل اراضي كشاورزي به باغات سياه ريشه از جمله مسائلي است كه براي جلوگيري از سيلاب، توسعه باغات و افزايش درآمد در بخش روستايي بايد مورد توجه قرار گيرد گفت: ۷۵ هكتار ازاراضي شيبدار گلوگاه براي باغات سياه ريشه در نظر گرفته شده است كه همزمان ۳۰۰ ميليون تومان براي تامين آب آن نيز اختصاص يافته است.

وي افزود: ايجاد دامپروري صنعتي در گاو شيري از جمله پيشنهادات ما در بخش دامپروري است كه به دليل استعداد بالقوه گلوگاه در اين بخش اميدواريم نگاه ويژه به اين امر اختصاص يابد و دامداران بزرو كوچك و علاقمندان به دام شيري، اين صنعت را دنبال كنند.

تعیین تکلیف اراضی بانک زمین

شهيدي فر در رابطه با تعيين تكليف اراضي بانك زمين هم گفت: نماينده اي از تهران در اين خصوص در استان مستقر است كه در خصوص گلوگاه از ۶ هزارهكتار اراضي بانك زمين ۴ هزارهكتار معارض دارد كه بايد رفع شود و همچنين در اين رابطه ايجاد مجتمع گلخانه اي در بانك زمين در دست اقدام است كه اميدواريم با نهايي شدن شاهد رونق در بخش كشت گلخانه اي و اشتغال باشيم

به گزارش مهر، ساختمان جدید فرمانداری گلوگاه با اعتبار ۲۲ ميليارد ريالی در ۳ طبقه با ۱۸۰۰ متر مربع بنای احداثی با حضور استاندار مازندران، معاون سياسی امنيیي استاندار مازندران، نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس، امام جمعه گلوگاه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.