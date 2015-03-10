هیچ اختلافی با آیت الله مصباح نداریم/مردم به خبرگان تکیه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه ضیافت شام اعضای خبرگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا نشست سه جانبه شما، آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله مصباح یزدی در حاشیه اجلاسیه خبرگان برگزار شد یا خیر، اظهار کرد: اینجا جای بحث سیاسی نیست و من به این سئوالات پاسخ نمی دهم اما خبرگان با هم می نشینند صحبت می کنند و هیچ اختلافی هم با هم ندارند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با آیت الله مصباح یزدی اختلافاتی دارید گفت: هیچ اختلافی بین آخوندها نیست. به تعبیر امام (ره) اگر همه انبیا دور هم جمع شوند و همچنین همه علما نیز دور هم جمع شوند هیچ اختلافی با هم ندارند.

وی افزود: ممکن است اختلاف سلیقه بین علما وجود داشته باشد ولی در زندگی و رفتارشان هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.

آیت الله یزدی چرا که همه آنها از خدا و پیغمبر صحبت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی در مراسم ضیافت شام اعضای خبرگان رهبری با اشاره به برخی نکات اخلاقی برگرفته از سیره انبیا و اهل بیت تصریح کرد: من خودم نیاز به بحث اخلاقی شما دارم اما لازم می بینم به شما عرض کنم دارالاخره برابر دارالدنیا است و روز قیامت قبل از دارالاخره انجام می شود و طبع دارالاخره خلوص و جاودانگی است چرا که نظام آفرینش این چنین طراحی شده است.

وی با بیان اینکه نعمت خدا هر چه هست باید آن را شکرگزاری و از آن بهره برداری کرد گفت: روحانیون همگی این چنین رفتار می کنند، همه روحانیون در مراکز زندگی و شهر خود فعال هستند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، با فساد مقابله می کنند و این طور نیست که بنشینند و تماشا کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: همه این روحانیون در شهرهای خود تا جایی که وظایفشان ایجاد می کند در حال فعالیت هستند و در برخی مسائل به مسئولین تذکراتی را می دهند و اینطور نیست که بی تفاوت باشند.

آیت الله یزدی با تاکید بر اینکه ضروری است مرز خودخواهی، خویشتن دوستی که از جمله وجوب حفظ حیات است را بهتر بشناسیم تصریح کرد: باید در نظر بگیریم هر کسی باید با خود این طور فرض کند که چقدر به نفع خود حرف می زند و مراقب منیت های خود باشد و تا چه اندازه داشته های خود را می پروراند. هر فردی باید تا اندازه ای که دیگران از این خودپسندی آسیب نبینند در زندگی اجتماعی مرزها را رعایت کند.

وی با بیان اینکه شما اعضای خبرگان، من را به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب کردید، اظهار کرد: من باید مراقب باشم تا خودپسندی و ریاست طلبی، من را نگیرد چرا که این سمت یک وظیفه و اعتبار است.

آیت الله یزدی با اشاره به سئوال برخی از اعضای خبرگان در این جلسه در خصوص دادگاه ویژه روحانیت و عملکرد آن تصریح کرد: دادستان کل کشور که امشب در این جلسه حضور دارند افرادی را در این زمینه منصوب کردند که مطمئن باشید برخی مسائل که در تصور شما می آید وجود ندارد.

وی افزود: گاهی اتفاق می افتد که به یک فرد در منزل و دفتر او تذکر می دهند و گاهی به مرحله ای می کشد که می گویند باید به دادسرا بیایید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دادگاه ویژه روحانیت دارای نظم خاصی است و ضرورت آن را همه ما قبول داریم، گفت: همه روحانیون وجود چنین دادگاهی را پذیرفته اند زیرا با درون خود آشنا هستند، هر کدام از اعضای خبرگان نیز در شهرها و مراکز خود یک پایگاه مقدسی هستند که مردم به آنها تکیه دارند و هر طلبه ای که خلاف کند باید با آن صحبت کرد و اگر مشکل حل نشد باید به طریق قانونی رسیدگی های لازم را انجام داد. //