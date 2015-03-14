نمایش مضحک نتانیاهو و دروغ هایی که بی جواب نماند

خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: «نقطه عطف تاریخی» در منطقه مسئله ای است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان بسیار به آن پرداخته شده است. اصطلاحی که برای اولین بار مقام معظم رهبری با عنوان "پیچ تاریخی" در اثنای انقلاب های منطقه از آن یاد کردند و پس از آن هم بارها در مناسبت های مختلف به آن پرداخته اند.

اما نقش ایران در این پیچ تاریخی یا نقطه عطف در منطقه در طول این سال ها دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. آنچه که مقامات و قدرت های بزرگ دنیا از جمله آمریکا بارها بر آن تأکید داشته اند. نقش ایران در حل بحران های منطقه تا جایی مشهود است که تقریبا همه کشورهای بر این باور رسیده اند که هیچ اجلاس و ائتلافی برای مبارزه با تروریسم و خشونت در منطقه بدون حضور ایران موفق نخواهد بود.

مقامات آمریکایی بارها به اشکال مختلف در گزارش هایی که در نشریات این کشور منتشر شده است بر نقش ایران و لزوم همکاری با کشورمان تأکید داشته اند و شاید همین موضوع نیز عامل نگرانی هر چه بیشتر رژیم صهونیستی به عنوان مهم ترین حامی تروریسم در منطقه شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آخرین تلاش های خود برای مقابله با ایران و جلوگیری از دست یابی به توافق جامع، روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه در کنگره آمریکا سخنرانی کرد، نتانیاهو در نمایش خود در کنگره این بار تلاش کرد پای موضوعات منطقه ای و تاریخی را به میان بکشد تا بلکه بتواند با تهمت های جدید، هراس افکنی تازه ای را به راه بیاندازد.

نتانیاهو در سخنرانی خود مدعی شد که در خاورمیانه، ایران اکنون بر چهار پایتخت عربی مسلط است؛ بغداد، دمشق، بیروت و صنعا. و اگر کسی مانع پیشروی ایران نشود، به زودی شهرهای دیگری نیز به اینها خواهند پیوست.

او مدعی شد: ایران از خاورمیانه فراتر رفته و آمریکا و متحدانش را با استفاده از شبکۀ جهانی ترورش مورد حمله قرار می‌دهد. ایران مرکز جامعۀ یهودیان و سفارت اسراییل در بوینس آیرس را منفجر کرد. به القاعده کمک کرد تا سفارت‌های ایالات متحده در آفریقا را با بمب منفجر کند. ایران حتی سعی کرد که سفیر عربستان سعودی را همین جا در واشنگتن ترور کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جای دیگری از این نمایش مضحک اظهار داشت: سال گذشته، همین ظریفی که دل دیپلمات‌های غربی را برده، روی قبر عماد مغنیه تاج گل گذاشت. عماد مغنیه مغز متفکر تروریستی‌ای است که اگر بن لادن را فاکتور بگیریم، بیش از هر تروریست دیگری خون آمریکایی‌ها را ریخته است. دوست داریم یک نفر راجع این موضوع از او سوال بپرسد.

هر چند که ناگفته پیداست که آنچه نتانیاهو و طرفدارانش نه در این سخنرانی که در هر جای دیگری مطرح می کنند تا چه اندازه به دور از واقعیت است که در همین سخنرانی نتانیاهو با ضد و نقیض گویی و فراموش کردن ادعاهای خود بر دروغ بودن گفته هایش صحه گذاشت، اما آنچه را نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال پرسیدن آن بود، تلویزیون ان بی سی در مصاحبه ای که یک روز بعد با وزیر امور خارجه کشورمان داشت، پرسید.

نتانیاهو به دنبال جلب محبوبیت در آمریکا

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به اینکه ایران برای مقابله با داعش به کمک دولت عراق شتافته است، در این مصاحبه گفت: ایران برای مقابله با القاعده و طالبان به دولت افغانستان کمک کرده است. و برای مقابله با جبهه النصره و داعش به مردم سوریه کمک کرده است. اما من می خواهم از نتانیاهو بپرسم که او چه نسبتی با تروریست های النصره دارد که از مجروحان آنها در بیمارستان های اسرائیل پذیرائی می کند؟ چرا او از النصره حمایت می کند. من دنبال بالا بردن محبوبیت خودم در آمریکا نیستم. اما به نظر می رسد که نتانیاهو چنین دغدغه ای داشته باشد و همزمان شریک نزدیک خطرناک ترین تروریست هایی که مشغول جنگ با همه ما در دنیا هستند، است.

ظریف گفت: نتانیاهو علنا از آنها حمایت می کند و اجازه می دهد که در اسرائیل ماوی گرفته، در آنجا معالجه شوند و مورد حمایت عملیاتی قرار گیرند. واقعا جای تعجب دارد که چنین کسی آن قدر وقاحت دارد که ایران را متهم کند، تنها کشوری که به صورت مستمر و ثابت از دولتهای منطقه در برابر شبکه تروریستی ایجاد شده در منطقه ما حمایت کرده است. ما به دولت عراق کمک کردیم. ما به کمک مردم کرد در عراق شتافتیم. در همان زمانی که قتل و کشتار آنها توسط داعش شروع شد.

ظریف در بخش دیگری از این گفتگو ادامه داد: هراس افکنی کمک نخواهد کرد. باید به واقعیات توجه داشت. منطقه ما با تهدید بسیار جدی خشونت و افراط گری مواجه است. از همان ابتدای کار موضع ایران مشخص بود. ما موضع مان را تغییر ندادیم. ما از همان ابتدا با کسانی همراه بودیم که با این تروریستها و افراط گرایان مقابله می کردند و کماکان به دولتهای عراق، حکومت خودمختار کردستان عراق و دولت افغانستان برای مقابله با این معضل کمک خواهیم کرد.

در همین حال تحلیل گران ایران نیز بر این باورند نتانیاهو با از دست دادن پایگاه های جلب اعتماد خود به دنبال راه فرار است.

اسرائیل در حال اضمحلال

حسین نوش آبادی سفیر سابق ایران در عمان بر این باور است که نتانیاهو نمادی از تروریسم و جلوه ای از خشونت است.

او می گوید: شخصی که در حوزه ترور، خشونت و قصاوت و کشتار در صدر است امروز نباید در مورد تروریسم موضع گیری کند. این تنها یک ژست است چراکه آنها فهمیدند که مردم سرزمین رژیم اشغالگر یعنی مردم خودشان آنها را قبول ندارند.

نوش آبادی ادامه می دهد: رژیم اشغالگر از درون پوسیده شده است و همان طور که امام راحل فرمودند این رژیم رفتنی است. رژیم اسرائیل در حال اضمحلال و تهی شدن است و امروز دست و پا زدن نتانیاهو دیگر فایده ای ندارد.

همچنین صباح زنگنه کارشناس مسائل منطقه نیز با بیان اینکه در سازمان ملل و سازمان های منطقه ای نحوه برخورد با تروریسم بیان شده است اما تعریف واحدی از این واژه وجود ندارد، می گوید: بر این اساس که در مورد مفهوم تروریسم توضیح کافی داده نشده، موضوع مبارزه حق طلبانه مردم تحت اشغال را نمی توان تروریسم نامید اما اقدامات مردم فلسطین که تحت اشغال اسرائیل قرار دارند را تروریستی می دانند.

وی با اشاره به اینکه اختلافات اسرائیل با مفاهیم مشترک جهانی است، بیان کرد: نتانیاهو در صحبت های خود برخلاف مفهوم مشترک مردم دنیا به دنبال مفهوم سازی از تروریسم است و در مفهوم سازی ذهنی خود جولان می دهد و این در حالی است که در مفهوم مشترک اغلب ملت ها و دولت ها این بحث صحیح نیست.

تحریف و تلاش برای پنهان کردن جنابت ها

اما آنچه که کارشناسان بر آن تأکید دارند یعنی تلاش نتانیاهو برای جلب اعتماد در شرایط نابودی به شکل های دیگری نیز در سخنرانی کنگره نمود داشت، آنچه که نخست وزیر رژیم اشغالگر از آن به عنوان تلاش ایران برای نابودی یهودی ها یاد کرد و وزیر امور خارجه کشورمان تأکید داشت که او نه تنها واقعیت های روز را وارونه جلوه می دهد که از این هم فراتر رفته و حتی متون مقدس یهود را هم تحریف کرد.

نتانیاهو در سخنرانی خود مدعی شد :ما مردمی باستانی هستیم. در تاریخ نزدیک به چهارهزار سالۀ ما، بسیاری مکرراً سعی داشته‌اند تا ملت یهود را نابود کنند. فردا شب، در مناسبت یهودی "پوریم"، ما کتاب استر را می‌خوانیم. ما ماجرای نایب السلطنۀ قدرتمند پارسی به نام هامان، که دو هزار و پانصد سال پیش نقشۀ نابودی ملت یهود را کشید، می‌خوانیم. اما یک زن شجاع یهودی، ملکه استر، این نقشه را برملا ساخت و به ملت یهود حق داد تا از خود در برابر دشمنانشان دفاع کنند. آن نقشه شکست خورد. ملت ما نجات یافت.

او به توییت رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امروز مردم یهود با تلاشی دیگر از سوی یک قدرتمند پارسی دیگر مواجهند که می‌خواهد ما را نابود کند.

اما این ادعا نیز بی پاسخ نماند. وزیر امور خارجه کشورمان در همین باره به ان بی سی گفت:اگر شما کتاب استر را (در تورات) بخوانید می بینید که این پادشاه ایران بود که یهودیان را نجات داد. همین طور اگر کتاب عهد عتیق را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که باز هم یک پادشاه دیگر ایرانی بود که یهودیان را از اسارت در بابل نجات داد. اتفاقا مقبره استر در ایران است و یهودیان ایرانی که بزرگترین جمعیت یهودی در خاورمیانه است آنجا را زیارت می کنند. حقیقتا تاسف بار است که عصبیت و کینه ورزی به جایی رسیده است که وی ملتی را متهم می کند که در طول تاریخ سه بار منجی یهودیان بوده است: یک بار در دوران هامان که درصدد کشتار یهودیان برآمد و پادشاه وقت مانع از این شد؛ دوم در زمان کوروش کبیر که یهودیان را از بند حکومت بابل نجات بخشید و سومین در جریان جنگ جهانی دوم که ایران نجات بخش یهودیان شد. می بینید که ایران سابقه درخشانی از بردباری نسبت به سایر مذاهب دارد. ما در مجلس مان یک نماینده یهودی داریم. واقعا جای تاسف است که کسی تا این حد واقعیت ها را وارونه جلو می دهد. نه تنها واقعیت های معاصر، بلکه حقایق مکتوب کتاب مقدس که خودش ادعای پایبندی نسبت به آن را دارد.

به دنبال نابودی یهودیان نیستیم/ رژیم صهیونیستی باید ریشه کن شود

ظریف ادامه داد: ما در مورد یک رژیم صحبت می کنیم. ما در مورد فردی مثل نتانیاهو صحبت می کنیم که کودکان بی گناه غزه را سلاخی می کند. ما به هیچ عنوان منظورمان از بین بردن یهودیان نیست. هیچگاه چنین قصدی نداشته ایم و نخواهیم داشت. چرا که ما اگر می خواستیم یهودیان را از بین ببریم. این جمعیت بزرگ یهودی در ایران که نه تنها در صلح و صفا در کشورمان زندگی می کنند بلکه در واقع یک نماینده در پارلمان ایران دارند - که هیچ تناسبی هم با جمعیت آنها ندارد - نمی داشتیم. به طور معمول هر ۱۵۰۰۰۰ نفر در ایران یک نماینده در مجلس دارد. در حالی که جمعیت ۲۰۰۰۰ نفری یهودیان به تنهایی یک نماینده دارد. بنابراین صحبت از ریشه کنی یهودیان بی معناست. تاریخ ما مشحون از بردباری و همزیستی مسالمت آمیز با هموطنان یهودی مان است.

وزیرخارجه کشورمان تاکید کرد: اگر کسانی با هراس افکنی درصدد دامن زدن به چنین توهماتی در جهان هستند، مشکل آنهاست. ما بارها گفته ایم و باز هم می گوئیم رژیم صهیونیستی تهدیدی برای صلح منطقه است. اسرائیل تنها رژیمی است که سلاح هسته ای دارد. تنها رژیمی است که به همسایگان اش تجاوز کرده است و سرزمین های همسایگان اش را اشغال نموده است. تنها رژیمی است که سرزمین ملتی را به اشغال خود درآورده و به طور روزمره حقوق بشر را نقض می کند. این رژیم برای انتقام گیری کل روستاها را تخریب می کند. ما با یک وضعیت عادی مواجه نیستیم. ما در مورد قدیمی ترین بحران معاصر که کماکان ادامه دارد صحبت می کنیم. نتانیاهو نمی تواند از طریق معرفی ایران به عنوان تهدید، جنایات ارتکابی خود در غزه علیه مردم بی دفاع را کتمان کند. همین چند ماه قبل هزاران نفر در جریان بمباران های اسرائیل از خانه و کاشانه خود آواره شدند. و این تازه تکرار جنایاتی بود که چندسال قبل از آن اتفاق افتاد. آن هم خود تکرار وقایعی بود که چندسال قبل تر از آن حادث گردیده بود. لذا متاسفانه این وضعیت تبدیل به یک رویه و روند شده است که برای مدت طولانی در منطقه ما در جریان است. و این خود یکی از مهمترین زمینه های بروز تروریسم افراطی در منطقه ماست. حس تحقیر و محرومیت که فلسطینیان در منطقه ما دچار آن شده اند، یکی از علل اصلی خشم و عصبانیت در دنیای اسلام و فراتر از آن در اروپاست.

وزیر امور خارجه البته تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید ریشه کن شود. اینکه این رژیم یک تهدید است، یک واقعیت است. رژیمی که کودکان بی گناه را قتل و عام می کند و مکررا تجاوز می کند. ایران به هیچ کشوری حمله نکرده است. ما هیچگاه تهدید به استفاده از زور نکرده ایم. کاملا برعکس رژیم صهیونیستی. این رژیم به صورت روزمره ایران را تهدید به استفاده از زور می کند. سابقه طولانی در تجاوزگری هم دارد. البته اگر آنها علیه ایران به زور متوسل شوند، ما قطعا از خودمان دفاع خواهیم کرد همانگونه که ما قبلا با تمام وجود برای دفاع از خود فداکاری کرده ایم.

بازگشت به تاریخ به نفع نتانیاهو نیست

صباح زنگنه اما معتقد است که بازگشت به تاریخ قطعا به نفع نتانیاهو نخواهد بود.

او با بیان اینکه در تاریخ اسرائیل یهودی ها یک بار توسط بخت النصر به اسارت گرفته شدند، می گوید: کوروش پادشاه ایران در آن زمان با حمله به بابل، یهودی های به اسارت گرفته شده در آنجا را آزاد کرد و با احترام به سرزمین مادری آورد و در مناطق مختلفی مانند استان فارس اسکان داد که تاکنون نیز این یهودی ها در آن مناطق ساکن هستند.

زنگنه ادامه می دهد: حتی در حالی که یک یهودی در همدان با اقداماتی که انجام داد مجازات شد، او را در همان جا دفن کردند و به جای دیگری منتقل نشد.

به اعتقاد این کارشناس روابط بین الملل، نتانیاهو با طرح این موضوعا در تلاش است از احساسات یهودیان استفاده کند. همان طور که در تاریخ در برحه های زمانی در فرانسه و آلمان چنین اقدامی را انجام داده است. اما با این وجود در تاریخ معاصر نیز همچنان این اسناد وجود دارد که وقتی یهودیان در اروپا مورد تعقیب نازی ها بودند، ایران و ایرانی ها بودند که مجددا به آنها پناه دادند و به ایران آورده و کمک کردند.

زنگنه می گوید: استفاده های انتخاباتی نتانیاهو از این موضوعات نشانه سوء نیت او برای سوء استفاده از یهودیان است در حالی که بیشترین ظلم و ستم را به آنها داشته است.

به هر حال به نظر می رسد کل سخنرانی طولانی مدت نتانیاهو در کنگره آمریکا تنها اظهاراتی بدون استناد بود که تشویق های مکرر سناتورهای حاضر در کنگره شاید بی اطلاعی آنها از بخش عمده ای از تاریخ و واقعیت های موجود در دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه به رخ کشید.

آنچه برای مردم در سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشورهای منطقه رخ داده است، واقعیتی تلخ از حضور تروریسم است. آنچه که به گفته محمد جواد ظریف قطعات تاریخی است آقای نتانیاهو مایل نیست مردم دنیا به خاطر آورند. واقعیتی که نشان می دهد مردم این کشورها در برابر جنایات آشکار و پنهان رژیم اشغالگر در سرزمین هایشان برای استقلال کشورشان مقاومت می کنند.

گزارش: سمیرا چخماقی