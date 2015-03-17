۱۷۱ امام جماعت در مساجد همدان نماز اقامه می کنند

حجت الاسلام علی مراد کیانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در استان همدان یک هزار و ۷۹۰ مسجد وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳۳ مسجد در سال گذشته بصورت مستمر دارای امام جماعت بوده اند.

حجت الاسلام علی مراد کیانی با بیان اینکه برپایی نماز جماعت در مساجد همواره نیازمند وجود ائمه جماعت است و از آنجایی که متولی این امر سازمان تبلیغات اسلامی است، انجام این اقدام نیاز به بودجه مناسبی از سوی دولت برای این سازمان دارد تا ضمن تامین حداقل هزینه های روحانیونی که به عنوان ائمه جماعت به مساجد به خصوص مساجد در روستاها اعزام می شوند و کارهای فرهنگی بیشتری نیز انجام شود، افزود: با تلاش متولیان امر فرهنگ دینی در سال ۹۳ این آمار به ۵۳۱ مسجد افزایش یافت.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه در مناسبت های تبلیغی همانند ماه رمضان، دهه اول محرم و سایر مناسب های دیگر بیش از ۹۵ درصد مساجد همدان دارای امام جماعت و مبلغ دینی هستند، یادآور شد: ظرفیت تبلیغی موجود در استان از لحاظ پوشش کامل مساجد بصورت مستمر با محدودیت هایی روبرو است.

حجت الاسلام کیانی ادامه داد: در برنامه ریزی های اداره کل تبلیغات اسلامی همدان انتظار می رود در یک هدف پنج ساله تا پایان سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد از مساجد بصورت مستمر دارای امام جماعت باشند.

وی با بیان اینکه در موضوع ظرفیت سازی مساجد با امامان جماعت نسبت به برنامه سالانه پیشرو بوده ایم، افزود: طبق برنامه سالانه باید این ظرفیت سازی برای ۸۵ مبلغ صورت گیرد که امسال این ظرفیت سازی برای ۹۸ نفر یعنی ۱۳ نفر بیش از حد نصاب صورت گرفته است.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان تعداد مساجد همدان را ۳۴۷ مسجد ذکر کرد و گفت: تعداد ائمه جماعت شهر همدان ۱۷۱ نفر است که البته برخی از ائمه جماعت در دو مسجد نماز را بصورت جماعت به جای می آورند که در آمار یکی از آنها محاسبه شده است.