دانشمندان برای هک کردن مغز انسان آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، «افکار خوابیده آماده برای هک شدن»، عنوان پروژه ای است که برای نخستین بار انجام خواهد شد. گروهی از دانشمندان خاطرات خودآگاه (هوشیار) را وارد مغز موش های درحال خواب کرده اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که می توان تکنیک مشابهی را در آینده ای نزدیک برای تغییر دادن خاطرات موجود در مغز انسان هم به کار گرفت؟

افرادی که به هر دلیل دچار حوادثی تلخ و اسف بار می شوند همواره با کوهی از خاطرات ناگوار به زندگی خود ادامه می دهند. همواره این پرسش مطرح می شود که چگونه امکان دارد بتوان این خاطرات را از ذهن پاک کرد. اکنون به نظر می رسد راه حل پیدا شده است.

زمانی که خواب هستیم، مغز ما فعالیت هایی را که در طول روز داشته ایم به نمایش می گذارد. دانشمندان متوجه شده اند زمانی که موش های آزمایشگاهی در خواب هستند، مغز آنها رویدادهایی را که در پیشتر مشاهده کرده بودند پخش کرده که البته این فرآیند با سرعت زیادی صورت می گیرد. به نظر می رسد این فرآیند نوعی تمرین مغزی جهت تقویت یادگیری باشد و شاید به همین دلیل است که گفته می شود افرادی که شب کار هستند یا خواب کافی ندارند از سطح یادگیری پایین تری بهره می برند.

به تازگی گروهی از دانشمندان در انستیتو صنعتی و آموزش علوم عالی شیمی در پاریس از این فرآیند برای تولید خاطرات جدید در مغز موش های در حال خواب بهره برده اند. آنها در این بررسی نورون هایی که در فکر کردن به مکانی خاص دخیل هستند را مورد هدف قرار داده اند. اینگونه تصور می شود که این سلول ها به ما در شکل دهی به نقشه های درونی در مغز کمک می کنند. کشف این سلول ها در سال گذشته جایزه نوبل را برای کاشفانش به همراه داشت.

دانشمندان این انستیتو از الکترودهای مخصوصی جهت مشاهده فعالیت این نوع سلول ها در مغز موش های آزمایشگاهی استفاده کردند. آنها بر این باورند که با تکرار این فرآیند بر روی انسان می توان به دنیای پررمز و راز درون مغز انسان و تفکراتش نفوذ کرده و حتی به وارد کردن افکاری جدید در آن اقدام نمود.