سه هزار مرکز عرضه مواد غذایی در زنجان مورد بازرسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه سلامت افزود: طرح نوروزی نظارت بر بهداشت در استان زنجان کار خود را از اول اسفند ماه شروع کرده و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی اظهار داشت: اکیپ‌های بازرسی از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ عصر در سطح شهر حضور دارند و ۱۰ اکیپ عملیاتی با عضویت دو بازرس بر عملکرد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت می کنند و در این میان تامین سلامت مردم اولویت کاری وزارت درمان است.

رئیس مرکز بهداشت استان زنجان، از ارجاع پرونده چهار فقره مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی به دادگاه خبر داد و افزود: در این ایام بیش از ۳۹۸ کارت بهداشتی نیز صادر شده است.

صائینی تاکید کرد: از اول اسفند ماه تاکنون هزار و ۳۵۴ واحد صنفی و ۲۳۰ مکان عمومی نیز مورد بازرسی قرار گرفته است.

صائینی گفت: ۶۳ مورد بازرسی از مراکز بین راهی توسط بازرسین انجام شده و ۹۸ مورد نمونه غذای مراکز توزیع غذا به این مرکز ارسال شده است.

وی بر تامین سلامتی آب شرب در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا آزمایش میکروبی ۷۹ نمونه آب در استان زنجان انجام شده و تنها دو مورد از مجموع این نمونه‌ها ناسالم و نامطلوب بوده است.

رئیس مرکز بهداشت استان زنجان، از انهدام ۱۳۱ کیلوگرم مواد غذایی از آغاز اسفند ماه تاکنون در استان زنجان خبر داد.

صائینی به ارائه خدمات دارویی در ایام نوروز در استان زنجان اشاره کردو افزود: در این ایام ۶ داروخانه به صورت شبانه‌روزی در ایام تعطیلات نوروزی برای مردم خدمات لازم را ارائه خواهند داد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی با افرادی که سلامتی مردم را به خطر بیندازند برخورد جدی می کند.