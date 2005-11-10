غلامرضا شكوهي : بيگانگي با فنون شعري ، جوانان ما را به سرودن اشعار بي وزن ناگزير مي كند

اين شاعرمعاصر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : " شعر" بعد از نيما به دو قسمت تقسيم شد ، شعر نو و شعر كلاسيك ، شعر نوبه جنبه هاي مختلف آزاد - سپيد - موج و ... تبديل شد و اين گروه ابتدا بايد اشراف كامل به شعر كلاسيك داشته باشند و بعد به سراغ شعر نو بروند .

غلامرضا شكوهي در ادامه افزود : بنا براين جوانان ما بايد ابتدا به متون گذشته خود آگاه و واقف باشند يعني حداقل حافظ را كاملا خوانده باشند و بشناسند ، به قول معروف " گر دايره كوزه ز گوهر گيرند / از كوزه همان برون تراود كه در اوست " اگر ذهن اينان علم و دانشي نداشته باشد مسلما وزن را ياد نمي گيرند و بنابراين مجبورند به سرودن شعر نو بپردازند و شعر سپيد بي وزن بگويند كه ما در اين خصوص شاعر بزرگي با نام " شاملو " داريم كه كسي به پاي آن نخواهد رسيد .



اين شاعر به مهر تصريح كرد : شاملو در ابتدا كاملا وزن را مي دانست ، يعني در ابتدا شاملو اشعار موزون مي سرود ، سپس به بي وزني و شعر سپيد رسيدند ، يعني اگر شاملو ، شاملو شده ابتدا وزن كاملا در مشتش خمير بوده و روي شعر كلاسيك كار كرده و بعد به سراغ شعر سپيد رفته است ، حتي اخوان هم به اين صورت بوده است ، اخوان ( متخلص به اميد ) در سن 17 سالگي قصيده مي گويد ، يعني مي خواهد بگويد كه من مي توانم با منوچهري دست و پنجه نرم كنم و شعري را در سن 17 سالگي سروده ، پس كسي كه در اين سن چنين ادعايي كند ، شخصيتي است كه دواوين گذشته را خوانده و در ذهن دارد .

غلامرضا شكوهي در پايان گفت و گو با مهر گفت : متاسفانه جوانان ما مي خواهند يك شبه شاعر شوند ، شاعران ما وقتي مي بينند كه دست كسي دفتر شعري است آنها هم دلشان مي خواهد دفتري داشته باشند و دست نوشته هاي خود را در يك دفتر بنويسند، ولي بدانيد وزن شعر ما " سماعي " ( گوشي ) است ، يعني تا زماني كه به قول نظامي بيست هزار بيت شعر از متقدمين در ذهن نداشته باشيد به وزن شعر نمي رسيد ، بنا براين شاعران جوان نبايد در جاپ آثار اوليه خود عجله كنند .