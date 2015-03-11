سالنامه موسیقی ۹۳ منتشر شد/ بسته فشرده موسیقی در سالی که گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این سالنامه موسیقایی که گردآوری مطالب بخش موسیقی نواحی آن برعهده جهانگیر نصری اشرفی و بخش موسیقی کلاسیک به عهده بهمن مه آبادی بوده است، سروناز عاطفی، مریم قاضی و عطا نویدی به عنوان همکارحضور داشته اند.

در این دوره از سالنامه تمامی تاریخ های تولد و درگذشت هنرمندان اصلاح و تنظیم شده است. همچنین در این دوره با افزایش دو سال به تاریخ تولد هنرمندان برگزیده نسبت به سالنامه قبلی اسامی تعدادی از هنرمندان منتشر شده است، ضمن اینکه تعداد دیگری از هنرمندان که به دلایل مختلف نامشان در این کتاب وجود نداشت به این دوره اضافه شده اند.

البته با توجه به درخواست برخی از هنرمندان برای ثبت نام و وارد شدن مشخصاتشان در این سالنامه به آنها توضیح داده شده که معیار و ملاک های کسب امتیاز درج نام در سالنامه با تایید شورای انتخاب متشکل از عده ای هنرمندان، پژوهشگران و صاحب نظران انجام گرفته است.

علاوه بر سن، سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت حرفه ای در رشته تخصصی و یا سابقه تدریس در مراکز آموزشی معتبر، داشتن اثر یا آثاری که رسما منتشر شده باشد، اجرای کنسرت و یا پخش اثر از رسانه های معتبر از جمله مواردی بود که در گزینش نام موثر و تعیین کننده بود.

فرهنگنامه مختصری از اطلاعات عمومی موسیقی شامل معرفی دوره های مختلف تاریخ موسیقی جهان و ایران، شرح خلاصه ای از اصطلاحات تخصصی موسیقی، معرفی اجمالی موسیقدانان بزرگ جهان، معرفی مفاخر موسیقی نواحی ایران، گزارش تصویری از مهم ترین اتقاقات موسیقایی سال ۹۳، معرفی انجمن های موسیقی و هنرمندان مقیم شهرهای ایران، شرح مختصری از سازهای اصلی موسیقی ایرانی، معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره موسیقی جوان، آشنایی با برخی از آموزشگاه های مجاز موسیقی تهران، نشانی فروشگاه های لوازم موسیقی، معرفی استودیوهای صدابرداری، یادمان هنرمندان درگذشته موسیقی از پاییز ۹۲ تا پاییز ۹۳، معرفی قطعه هنرمندان بهشت زهرا و اسامی هنرمندانی که در این قطعه دفن شده اند از بخش های مختلف این سالنامه موسیقایی است.