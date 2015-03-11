مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- «میشل عون» رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح اعلام کرد که «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان یک رهبر استثنایی است.

- سازمان ملل متحد کمک به سازمان امنیت و همکاری در اوکراین را مورد بررسی قرار می دهد.

- «ابواسامه النعیمی» فرمانده نظامی گروه های مسلح و یکی از مزدوران رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره به هلاکت رسید.

- ائتلاف ضد داعش خطوط ارتباطی داعش بین سوریه و عراق قطع شده است.

- «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 2016 از نامه جمهوریخواهان به ایران انتقاد کرد.

- خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 اسفند به ریاست «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل میزبان مذاکرات هسته ای ایران خواهد بود.

- «آنروا» آژانس بین المللی امداد رسانی وابسته به سازمان ملل متحد تسهیل در ورود کمک های انسانی به اردوگاه الیرموک در دمشق را خواستار شد.

- «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که ریاض هرگز اجازه نخواهد داد کسی به امنیت و ثبات کشورش آسیب برساند.

- «ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه عراق بر اهمیت اتحاد عراقی ها در داخل و خارج کشور برای حفظ دستاوردهای ملی عراق تاکید کرد.

- در عملیات نیروهای ارتش مصر در سیناء 9 فرد مسلح کشته شدند.