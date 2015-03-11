  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۷

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- «میشل عون» رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح اعلام کرد که «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان یک رهبر استثنایی است.

- سازمان ملل متحد کمک به سازمان امنیت و همکاری در اوکراین را مورد بررسی قرار می دهد.

- «ابواسامه النعیمی» فرمانده نظامی گروه های مسلح و یکی از مزدوران رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره به هلاکت رسید.

- ائتلاف ضد داعش خطوط ارتباطی داعش بین سوریه و عراق قطع شده است.

- «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 2016 از نامه جمهوریخواهان به ایران انتقاد کرد.

- خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 اسفند به ریاست «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل میزبان مذاکرات هسته ای ایران خواهد بود.

- «آنروا» آژانس بین المللی امداد رسانی وابسته به سازمان ملل متحد تسهیل در ورود کمک های انسانی به اردوگاه الیرموک در دمشق را خواستار شد.

- «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که ریاض هرگز اجازه نخواهد داد کسی به امنیت و ثبات کشورش آسیب برساند.

- «ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه عراق بر اهمیت اتحاد عراقی ها در داخل و خارج کشور برای حفظ دستاوردهای ملی عراق تاکید کرد.

- در عملیات نیروهای ارتش مصر در سیناء 9 فرد مسلح کشته شدند.

کد مطلب 2515976
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها