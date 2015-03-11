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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

حجت الاسلام ملک مکان در گفتگو با مهر:

فارس پس از اصفهان بیشترین نهاد نماز جمعه را دارد

فارس پس از اصفهان بیشترین نهاد نماز جمعه را دارد

شیراز- رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس با اشاره به اینکه فارس پس ازاصفهان بیشترین نهاد را در کشور دارد، گفت: در ایام نوروز نماز جمعه در سومین حرم اهل بیت(ع) باشکوه تر از همیشه برگزار می شود.

حجت الاسلام حسین  ملک مکان  در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: استان فارس باتوجه به داشتن۷۲نهاد نماز جمعه، پس از استان اصفهان بیشترین نهاد را در کشور داراست که بیشترین تعداد  شرکت کننده در نماز جمعه در استان فارس وجود دارده که تلاش داریم در ایام نوروز با حضور نمازگزاران این موضوع را به زائرین سومین حرم اهل بیت(ع) اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در ایام نوروز تمامی ائمه جمعه در برگزاری نماز حضور خواهند داشت، افزود: هر ساله شاهد هستیم در این ایام تعداد نمازگزاران بیشتر می شود.

رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس ضمن اشاره به استفاده از محل برگزاری اقامه نماز برای مسافران گفت: به تمامی مسئولان مربوطه در شهرستانها ابلاغ شده تا در صورت نیاز به این مکان ها بتوانند محل ها ر ادر اختیار مسافران قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2515989

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