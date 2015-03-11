۱۱۰ بانوی فعال انقلابی در مشهد تجلیل می شوند

معصومه باعدی در گفتگو با مهر بیان کرد: معرفی شاخصه های زندگی حضرت زهرا(س) و تجلیل از ۱۱۰ بانوی فعال فرهنگی، اجتماعی و انقلابی در شهر مقدس مشهد از جمله برنامه های پیش بینی شده در ایام شهادت حضرت زهرا(س) است.

وی اظهار کرد: برگزاری مراسم تجلیل از خانم «یحیایی» والده استاد رحیم پورازغدی در محل فرهنگسرای قرآن و عترت با حضور استاد حسن رحیم پور ازغدی یکی از ویژه برنامه های این فرهنگ سرا است.

وی ادامه داد: تجلیل از خانم «مقدسی» فرزند آیت الله شیرازی و فعال انقلابی در محل مدرسه اسلام شناسی و سرکارخانم «مرگان» فعال فرهنگی در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه از جمله مراسم گرامیداشت بانوان فعال و انقلابی در مشهد است.

وی افزود: مراسم تقدیر از بانوان فعال انقلابی که از امروز با این سه محور آغاز شده تا ۲۵ اسفند ماه ادامه یافته و در این مدت با تقدیر از ۱۱۰ بانوی فاطمی شهر مشهد مقدس در قالب ویژه برنامه ای با عنوان جلوه های فاطمی برگزار خواهد شد.