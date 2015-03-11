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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۵

جبارزاده تاکید کرد:

اشتراکات آذربایجان شرقی و تاتارستان بستری مناسب برای توسعه روابط

اشتراکات آذربایجان شرقی و تاتارستان بستری مناسب برای توسعه روابط

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی وجود اشتراکات بسیار این استان با تاتارستان را بستری مناسب برای توسعه روابط دو جانبه در همه زمینه ها عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه‌شنبه در همایش روز تاتارستان در تبریز اظهار داشت: با توجه به نقاط اشتراک بسیار بین آذربایجان شرقی و تاتارستان بلحاظ جمعیتی، فرهنگی و تاریخی هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با این جمهوری نداریم موقعیت آذربایجان شرقی و تبریز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی ایران و وجود واحدهای صنعتی خوب بویژه صنایع سنگین در تاتارستان بستر مناسبی را برای همکاری صنعتی بین دو منطقه فراهم می کند.

وی با بیان اینکه تبریز از گذشته مرکز تجارت ایران و در مسیر جاده ابریشم بوده و بازار تاریخی تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان نشان از ظرفیت های تجاری آن دارد، افزود: وجود دانشگاه‌های با سابقه در تبریز و تاتارستان و نیز آثار تاریخی و طبیعی آذربایجان شرقی از مواردی هستند که می توانند همکاری‌های دانشگاهی و تبادل دانشجو و نیز تعاملات در حوزه گردشگری و ایجاد شرکت‌های مشترک توریستی بین دو منطقه را افزایش دهند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر مهیا بودن بسترهای سرمایه گذاری ‌های مشترک صنعتی و تولیدی در نقاطی چون منطقه آزاد ارس، خواهرخواندگی تبریز و قازان را نیز عامل مهمی برای توسعه همکاری‌های فرهنگی این دو شهر بویژه در بحث مدیریت شهری و گردشگری عنوان و تصریح کرد: امیدواریم با افزایش تعاملات و رفت ‌و آمد هیات های دو منطقه، زمینه آشنایی مردم و همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 2515993

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