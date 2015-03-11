برگزاری نشست توجیهی انتخابات شورایاری ها در منطقه 8

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نایینی در این نشست گفت: شورایاری ها به عنوان حلقه واسط شهروندان با شورای اسلامی شهر تهران عمل کرده و می توانند سطح تعامل مردم با شورای شهر و مدیریت شهری را افزایش داده و تلاش های این 2 نهاد را به شهروندان منعکس نمایند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات شورایاری ها فرصتی برای توسعه محلات است، افزود: تلاش مدیریت شهری برای رسیدن به شهری توسعه یافته، اخلاق محور و توام با رفاه برای شهروندان تنها با مشارکت شورایاران و شهروندان به ثمر می نشیند و لازمه این امر این است که مردم با حضور خود در مراسم انتخابات و انتخاب بهترین افراد به پیشرفت محله و درنهایت شهر خود کمک کنند.

مشاور شهردار تهران با اشاره به اینکه اعضای شورایاری ها از میان معتمدان محلی، نخبگان و افراد سرشناس محلات انتخاب می شوند؛ اظهار داشت: شورایاران به خوبی با مشکلات و گرفتاری های محله آشنا بوده و می توانند گام های موثری در جهت رفع مشکلات محلی بردارند.

وی از شورایاری ها به عنوان مردمی ترین نهاد یاد کرد و گفت: با ایجاد رابطه مستمر و بهینه در بخش های مختلف می توانیم خدمات رسانی مطلوب تری به شهروندان ارایه نماییم.

نایینی با تاکید بر نقش شورایاران به عنوان مشاوران امین مدیریت شهری گفت: افزایش ضریب مشارکت حد اکثری، اجرای طرح موفق ناحیه محوری، تحقق رویکرد محله محوری و شهروند مداری از نتایج مثبت و دستاوردهای موفق شورایاران است.

چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات پایتخت 22 اسفند ماه جاری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران برگزار می شود.