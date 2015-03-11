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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۷

برگزاری نشست توجیهی انتخابات شورایاری ها در منطقه 8

برگزاری نشست توجیهی انتخابات شورایاری ها در منطقه 8

نشست توجیهی نامزدهای انتخابات شورایاری های منطقه8، با حضور دکتر نایینی مشاور شهردار تهران، دبیر هیئت نظارت چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها، شهردار منطقه و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نایینی در این نشست گفت: شورایاری ها به عنوان حلقه واسط شهروندان با شورای اسلامی شهر تهران عمل کرده و می توانند سطح تعامل مردم با شورای شهر و مدیریت شهری را افزایش داده و تلاش های این 2 نهاد را به شهروندان منعکس نمایند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات شورایاری ها فرصتی برای توسعه محلات است، افزود: تلاش مدیریت شهری برای رسیدن به شهری توسعه یافته، اخلاق محور و توام با رفاه برای شهروندان تنها با مشارکت شورایاران و شهروندان به ثمر می نشیند و لازمه این امر این است که مردم با حضور خود در مراسم انتخابات و انتخاب بهترین افراد به پیشرفت محله و درنهایت شهر خود کمک کنند.

مشاور شهردار تهران با اشاره به اینکه اعضای شورایاری ها از میان معتمدان محلی، نخبگان و افراد سرشناس محلات انتخاب می شوند؛ اظهار داشت: شورایاران به خوبی با مشکلات و گرفتاری های محله آشنا بوده و می توانند گام های موثری در جهت رفع مشکلات محلی بردارند.

وی از شورایاری ها به عنوان مردمی ترین نهاد یاد کرد و گفت: با ایجاد رابطه مستمر و بهینه در بخش های مختلف می توانیم خدمات رسانی مطلوب تری به شهروندان ارایه نماییم.

نایینی با تاکید بر نقش  شورایاران به عنوان مشاوران امین مدیریت شهری گفت: افزایش ضریب مشارکت حد اکثری، اجرای طرح موفق ناحیه محوری، تحقق رویکرد محله محوری و شهروند مداری از نتایج مثبت و دستاوردهای موفق شورایاران است.

چهارمین دوره انتخابات شورایاری های محلات پایتخت 22 اسفند ماه جاری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2516000
حبیب احسنی پور

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