کارکنان بانک رفاه ۱۸۰۰ جلد قرآن به نقاط محروم هدیه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشارکت‌کنندگان در این طرح مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را جمع‌آوری و آن را برای چاپ قرآن در اختیار سازمان دارالقرآن‌الکریم قرار دادند. این سازمان طی سال جاری از محل مشارکت‌های خیران و مردم ۸۵ هزار جلد قرآن کریم را چاپ و به صورت رایگان در نقاط محروم کشور توزیع کرده است.

نقی‌زاده از اعضای انجمن اسلامی بانک رفاه کارگران در گفت‌وگویی با خبرنگار سایت «تلاوت» در رابطه با نحوه آشنایی کارکنان این بانک با طرح «نورباران» گفت: از طریق اعلان این طرح در رادیو قرآن توسط قره‌شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم از طرح آگاه شدیم و آن را در شورای مرکزی انجمن اسلامی کارکنان بانک مطرح کردیم.

وی با اشاره به استقبال اعضای انجمن اسلامی بانک رفاه کارگران ازاین عمل خیر افزود: در سطح شعب بانک و سایت آن تبلیغاتی کردیم که منجر به مشارکت کارکنان در این طرح شد و رقم جمع‌آوری شده مستقیما توسط خود آنها تأمین شده و از بودجه بانک درآن استفاده نشده است.

نقی‌زاده همچنین با اشاره به ادامه مشارکت کارکنان بانک رفاه در طرح هدیه قرآن به نقاط محروم کشور گفت: با توجه به اینکه برخی از کارکنان اخیرا از اجرای چنین طرحی مطلع شده‌اند هنوز واریز وجوهات به شماره حساب اعلام شده ادامه دارد و انجمن اسلامی بانک رفاه نیز قصد دارد تا این طرح را در سراسر شبکه بانکی کشور گسترش دهد.

سازمان دارالقرآن‌الکریم شماره حساب‌های ۸۸۸۸۸ و ۰۱۰۸۳۶۲۹۶۱۰۰۸ بانک ملی ایران، شعبه عظیم‌پور تهران را به نام «خیران قرآنی»، به این طرح اختصاص داده است و علاوه بر آن مردم می توانند با تحویل قرآن‌های نو و بلا استفاده خود به دفاتر تبلیغات اسلامی سراسر کشور نیز در این طرح مشارکت کنند.

به گفته این عضو انجمن اسلامی بانک رفاه، برگزاری مسابقات حفظ، قرائت ترتیل و تحقیق قرآن کریم در دهه فجر انقلاب اسلامی، فعالیت دارالقرآن مجازی با عنوان «صراط» در پرتال این بانک و برگزاری مسابقه خطبه غدیر، از دیگر فعالیت‌های قرآنی کارکنان این بانک است.