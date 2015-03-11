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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

حمید نیا اعلام کرد:

برگزاری مانور سقوط از ارتفاع در سد تهم زنجان

برگزاری مانور سقوط از ارتفاع در سد تهم زنجان

زنجان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: مانور سقوط از ارتفاع در سد تهم زنجان با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمیدنیا افزود: در این مانور اداراتی همچون جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، آب و فاضلاب شهری و مدیریت بحران حضور داشتند.

وی تأکید کرد: هدف از برگزاری این مانور ایجاد آمادگی برای مقابله با انواع حوادثی که موجب ایجاد اختلال در انجام وظایف محوله می‌شود تصریح کرد: شناسایی نقاط ضعف در هنگام وقوع چنین حوادثی، افزایش ظرفیت‌های شرکت آب منطقه‌ای در خصوص امکانات و تجهیزات مقابله با این‌گونه حوادث و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان‌های مرتبط را نیز می‌توان جزو اهداف برگزاری این مانور دانست.

حمید نیا افزود: بی‌تردید با برگزاری این مانور شاهد افزایش توانایی‌ها و امکانات هر سازمان با شناسایی نقاط ضعف و قوت، آموزش پرسنل برای ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با شرایط اضطراری و ارزیابی از جریان مانور توسط افراد غیر و خارج از پرسنل شرکت آب منطقه‌ای زنجان خواهیم بود.

کد مطلب 2516026

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