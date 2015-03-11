لزوم ایجاد پژوهشکده علمی توسعه دریا محور در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل دادخواه صبح چهارشنبه در نخستین همایش منطقه ای دریا، توسعه و منابع آب بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع آب با همایش توسعه دریا و منابع آب شروع کردیم. لذا اهداف این همایش واکاوی مفهوم توسعه دریا محور با تاکید بر منابع آب شامل انواع روشهایذنوین استهصال آب و شیوه های نوین آبیاری است.

وی مطرح کرد: رسیدن ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش نشان از استقبال خوب پژوهشگران و محققین از همایش است.

وی انعکاس زمینه ها و پتانسیل های توسعه دریا محور از اهداف همایش عنوان کرد و افزود: در این همایش بدنبال انضمامی کردن مفهوم توسعه دریا محور در کشور هستیم. اعتقاد دارم بسیاری از مشکلات کشور با توجه ویژه به مفهوم توسعه دریا محور حل خواهد کرد.

دادخواه اظهارداشت: گردشگری دریایی، شهرسازی با محور دریا، کشاورزی با بهره گیری از آب دریا، پرورش گیاهان با آب دریا از ظرفیت های مهم استان هرمزگان است، از این رو ایجاد یک پژوهشکده علمی با رویکرد توسعه دریا محور می تواند استان را دگرگون کند.

رییس جهاددانشگاهی استان هرمزگان افزود: امیدواریم در برنامه توسعه ششم کشور توجه ویژه ای به توسعه دریا محور شود.