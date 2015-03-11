جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی در قزوین برگزار شود

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: برگزاری جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی مساجد در قزوین می تواند به تقویت جایگاه این نهاد فرهنگی و ارتقاء کیفی برنامه های آن کمک کند.