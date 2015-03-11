جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی در قزوین برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی در سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد که سه شنبه شب در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: فعالیت بیش از ۲۱۰ کانون فرهنگی در استان بیانگر ظرفیت ارزشمند است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان کرد: جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی اگر در استان برگزار شود می توانیم به تقویت فعالیت های این نهاد کمک کنیم.
احمدی تصریح کرد: اگر این جشنواره به صورت مستقل با استفاده از نجارب دیگران برگزار شود می تواند یه عنوان یک اردو تجربه اندوزی مورد توجه قرار گرفته و برای اعضاء مفید باشد.
وی اضافه کرد: باید دغدغه مقام معظم رهبری در توجه به امور فرهنگی را دستور کار خود قرار دهیم و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها برای پیاده شدن منویات رهبری تلاش کنیم.
در ادامه حجت الاسلام رمضانی مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین گفت: در حال حاضر ۲۵۱ کانون مساجد در استان فعال است که ۱۳۰ کانون شهری و ۱۳۱ کانون روستایی است.
وی افزود: همچنین ۱۹ کانون تخصصی و ۱۳ کانون کانون مصلی و ۳۸ خانه نور برنامه های فرهنگی در مساجد را پیگیری می کنند.
در این مراسم از ۲۳ فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد، امامان جماعت تقدیر شد.
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