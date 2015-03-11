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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۶

احمدی:

جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی در قزوین برگزار شود

جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی در قزوین برگزار شود

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: برگزاری جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی مساجد در قزوین می تواند به تقویت جایگاه این نهاد فرهنگی و ارتقاء کیفی برنامه های آن کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی در سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد که سه شنبه شب در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: فعالیت بیش از ۲۱۰ کانون فرهنگی در استان بیانگر ظرفیت ارزشمند است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان کرد: جشنواره منطقه ای کانون های فرهنگی اگر در استان برگزار شود می توانیم به تقویت فعالیت های این نهاد کمک کنیم.

احمدی تصریح کرد: اگر این جشنواره به صورت مستقل با استفاده از نجارب دیگران برگزار شود می تواند یه عنوان یک اردو تجربه اندوزی مورد توجه قرار گرفته و برای اعضاء مفید باشد.

قزوین

وی اضافه کرد: باید دغدغه مقام معظم رهبری در توجه به امور فرهنگی را دستور کار خود قرار دهیم و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها برای پیاده شدن منویات رهبری تلاش کنیم.

در ادامه حجت الاسلام رمضانی مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین گفت: در حال حاضر ۲۵۱ کانون مساجد در استان فعال است که ۱۳۰ کانون شهری و ۱۳۱ کانون روستایی است.

وی افزود: همچنین ۱۹ کانون تخصصی و ۱۳ کانون کانون مصلی و ۳۸ خانه نور برنامه های فرهنگی در مساجد را پیگیری می کنند.

در این مراسم از ۲۳ فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد، امامان جماعت تقدیر شد.

 

 

 

کد مطلب 2516032

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