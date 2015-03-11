مجمع مشورتی جوانان لرستان منشأ حرکتهای فرهنگی تاثیرگذاری بوده است

حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره فعالیتهای فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان اظهار داشت: جوانان از بهترین و کارآمدترین نیروهای فعال جامعه هستند که باید سرمایه گذاری جدی بر روی آنها صورت گیرد.

وی ادامه داد: توجه و عنایت ویژه به قشر جوان جامعه از سوی نماینده ولی فقیه در لرستان حاکی از یک درایت عمیق و اهمیت دادن به جوانان غیور لرستانی است.

حجت الاسلام حیات الغیب با تاکید بر اینکه می توان از نیروی عظیم و فعال جامعه جوانان نهایت استفاده را برد افزود: در این راستا پیگیری های مستمر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ستودنی است.

مدیر حوزه علمیه کمالیه خرم آباد یادآور شد: مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با برگزار کردن جشنواره های متعدد از جمله همایش بزرگ جوانان مساجد و محلات لرستان، گردهمایی فعالان فضای مجازی استان و برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان گام های مهم و موثری در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه جوانان برداشته است.

حجت الاسلام حیات الغیب با تاکید بر اینکه فعالیت های این مجمع مشورتی حقیقتا قابل تقدیر و تشکر است یادآور شد: مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان از فعال ترین مراکز فرهنگی استان است که منشا برنامه های فرهنگی متعددی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با فعالیتهای صورت گرفته توسط این مجمع مشورتی شاهد ارتقای اعتماد به نفس جوانان استان و بهره مندی از ظرفیت جوشان و فعال این نسل در مسیر توسعه استان باشیم.