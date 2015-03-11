ارتباط تروریست ها میان عراق و سوریه قطع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ائتلاف نظامی علیه داعش به رهبری آمریکا، اعلام کرد نیروهای در حال نبرد با این گروه افراطی موفق شده‌ اند خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و ادوات آنها میان عراق و سوریه را، در شمال سوریه، قطع کنند.

بر اساس بیانیه ای که توسط این ائتلاف منتشر شده، نیروهای در حال نبرد با داعش در شمال سوریه موفق شده اند مقاومت داعش در شهر استرارژیک «تل حمس» را بشکنند.

بر اساس این بیانیه، موفقیت در تل حمیس آزادی گروه تروریستی در انجام اقداماتش در منطقه را سلب می‌کند.

به گفته ائتلاف علیه داعش، بخش مهمی از جاده شماره ۴۷ در سوریه که به خط کلیدی انتقال ادوات و ارتباط اعضای این گروه تروریستی در سوریه و عراق تبدیل شده بود، از کنترل آنها خارج شده است.

در عین حال نیروهای در حال نبرد با داعش در سوریه موفق شده‌اند ۹۴ نفر از روستاییان به اسارت گرفته شده را نیز آزاد کنند.

تل حمیس شهری در منطقه «قامشلی» سوریه در استان حسکه در شمال شرقی آن کشور است.

وب‌ سایت وزارت دفاع ایالات متحده نیز با اشاره به این بیانیه، از قول مقامات رسمی نقل کرده که ائتلاف همچنان به حمایت از نیروهای در حال نبرد با داعش ادامه می‌ دهد.