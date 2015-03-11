  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

مدیرکل زندان های ایلام:

۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زندان جدید ایلام نیاز است

۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زندان جدید ایلام نیاز است

ایلام-مدیرکل زندان های ایلام گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زندان جدید ایلام نیاز است.

اکبر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود فضا برای انجام فعالیت های اصلاحی را از مهمترین مسائل ضرورت، انتقال زندان کنونی به خارج از شهر برشمرد و گفت: به دلیل ماهیت و نوع جرم مجرمین زندانی، تکمیل و راه اندازی پروژه مذکور یکی از نیازهای ضروری استان است.

وی مشکلاتی از قبیل دسترسی نداشتن به جاده استاندارد برای تردد به زندان جدید، انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و... را از موانع و مسایل پیش روی طرح احداث ندامتگاه جدید ایلام اعلام کرد.

وی بیان داشت: این سازمان در استان ساختمان ها و اموالی را در اختیار دارد که با فروش آنها می توان بخشی از هزینه تکمیل زندان ایلام را فراهم کرد.

مدیرکل زندان های ایلام پیشرفت فیزیکی ندامتگاه ایلام را در ۱۰ سال گذشته تنها ۵۸ درصد و پروژه کانون اصلاح و تربیت را ۸۰ درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم زیاد کار و پراکندگی آن و همچنین فقدان مدیریت دقیق پروژه، زمان ساخت و تکمیل آن به درازا کشیده شده است.

وی افزود: ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زندان جدید ایلام نیاز است.

این مسئول اضافه کرد: فضای کم زندان قدیمی ایلام و قرار داشتن در محدوده داخل شهر مسایل و مشکلاتی را به دنبال دارد که ضرورت انتقال آنرا دو چندان کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زندان جدید ایلام بتوان ضمن جدا کردن بندهای مختلف با ایجاد امکانات کارگاهی زمینه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان را فراهم کرد.

کد مطلب 2516055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها