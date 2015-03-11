اکبر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود فضا برای انجام فعالیت های اصلاحی را از مهمترین مسائل ضرورت، انتقال زندان کنونی به خارج از شهر برشمرد و گفت: به دلیل ماهیت و نوع جرم مجرمین زندانی، تکمیل و راه اندازی پروژه مذکور یکی از نیازهای ضروری استان است.

وی مشکلاتی از قبیل دسترسی نداشتن به جاده استاندارد برای تردد به زندان جدید، انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و... را از موانع و مسایل پیش روی طرح احداث ندامتگاه جدید ایلام اعلام کرد.

وی بیان داشت: این سازمان در استان ساختمان ها و اموالی را در اختیار دارد که با فروش آنها می توان بخشی از هزینه تکمیل زندان ایلام را فراهم کرد.

مدیرکل زندان های ایلام پیشرفت فیزیکی ندامتگاه ایلام را در ۱۰ سال گذشته تنها ۵۸ درصد و پروژه کانون اصلاح و تربیت را ۸۰ درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم زیاد کار و پراکندگی آن و همچنین فقدان مدیریت دقیق پروژه، زمان ساخت و تکمیل آن به درازا کشیده شده است.

وی افزود: ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زندان جدید ایلام نیاز است.

این مسئول اضافه کرد: فضای کم زندان قدیمی ایلام و قرار داشتن در محدوده داخل شهر مسایل و مشکلاتی را به دنبال دارد که ضرورت انتقال آنرا دو چندان کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زندان جدید ایلام بتوان ضمن جدا کردن بندهای مختلف با ایجاد امکانات کارگاهی زمینه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان را فراهم کرد.