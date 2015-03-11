به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بهنود معاون طرح و توسعه بانک مهر اقتصاد با تشریح مراحل طی شده در فرآیند اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی، گفت: پس از تصویب اساسنامه جدید بانک مهر اقتصاد در شورای پول و اعتبار و ثبت بانک نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی مراحل قانونی برای واگذاری سهام به اتمام رسیده و ۵۱ درصد از سهام این بانک به زودی در فرابورس واگذار خواهد شد.

بهنود از موافقت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک از ۲ هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد و افزود: چهارم اسفند ماه سال جاری این بانک به عنوان شرکت سهامی عام با سرمایه ۱۲ هزار میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

معاون طرح و توسعه بانک خاطرنشان کرد: سهامی که در فرابورس واگذار خواهد شد، به ارزش ذاتی نزدیک است و به عبارت دیگر سهام بانک مهر اقتصاد با قیمت پایه واگذار می شود.

وی افزود: برای واگذاری سهام هماهنگی لازم با سازمان های ذیربط از جمله بانک مرکزی و بورس انجام شده است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، کسانی می‌توانند سهام بانک را خریداری کنند که از صاحبان فعلی سهام نباشند.

معاون طرح و توسعه بانک مهر اقتصاد در خصوص اتصال به شبکه شتاب نیز اظهار داشت: این بانک تقاضای خود را برای اتصال به شبکه شتاب ارائه نموده و زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم شده و هر زمان که بانک مرکزی مجوز لازم را ارائه نماید، اتصال به شتاب در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی خواهد شد.