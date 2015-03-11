طرح ساماندهی گلزار شهدای آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه سه شنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی گلزار شهدای استان برای اتمام عملیات اجرایی ساماندهی گلزار شهدا باید تدوین شود، افزود: تمام دستگاهها نیز ملزم به همکاری برای تحقق این هدف مهم هستند.

وی با بیان اینکه ساماندهی مزار شهدای استان در سایه تعامل مسئولان امکان پذیر است، اظهار داشت: همه مسئولان و دست اندرکاران باید علاوه بر وظیفه اداری با مجاهدت، همه امکانات را در جهت ساماندهی گلزار شهدای استان به کار گیرند و بستر لازم را برای اتمام ساماندهی گلزار شهدا با مشارکت مردم مهیا کنند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضمن انتقاد از اینکه متاسفانه در راستای ساماندهی گلزار شهدا جلب مشارکت جوامع محلی و مردم مورد غفلت قرار گرفته، اعلام کرد: ساماندهی گلزار و مزار مطهر شهدا برای حفظ حرمت و پاسداشت مقام شامخ شهیدان است.

بهادری همچنین بر لزوم مشارکت جدی و فعال شهرداریها و دهیاریها در ساماندهی گلزار شهدا در مناطق روستایی و شهری آذربایجان غربی تاکید کرد و یادآور شد: این در حالی است که همه دستگاهها باید ضمن ایجاد زمینه مشارکت فعال مردمی در اجرای این طرح، خود نیز برای اجرای طرح همکاری کنند.

۷۷ درصد مزار شهدای آذربایجان غربی ساماندهی شده است

معاون عمرانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه از ۹ هزار و ۲۷۸ مزار مطهر شهدای استان، ۶ هزار و ۳۹ مزار شهید در مناطق شهری و ۳ هزار و ۲۴۸ مزار نیز در مناطق روستایی واقع شده، اظهار داشت: در این راستا تا کنون ۷ هزار و ۱۵۷ مزار شهید در مناطق شهری و روستایی استان ساماندهی شده است.

مهدی فعال با بیان اینکه تا کنون ۷۷ درصد مزار شهدای آذربایجان غربی ساماندهی شده است، اظهار داشت: امسال ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی برای مرمت و تکمیل گلزار شهدای استان اختصاص یافته است.

وی از آغاز اجرای عملیات ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستانهای ماکو، پلدشت، چایپاره، ایواوغلی، قطور، نالوس، محمدیار نقده، میرآباد و ربط سردشت، باروق و چهار برج میاندوآب و همچنین محمود آباد شاهین دژ به تعداد ۶۶۵ مزار شهید از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.

معاون امور عمرانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی یادآور شد: تاکنون گلزارهای شهدای نالوس اشنویه، باروق و چهار برج میاندوآب و محمدیار نقده، ایواوغلی، قطور خوی و همچنین میرآباد سردشت با ۱۵۸ مزار ساماندهی شده است.