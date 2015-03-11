به گزارش خبرگزاری مهر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با صدور بیانیه ای در خصوص اتفاقات اخیر حضور علی مطهری در دانشگاه شیراز توضیحاتی را ارائه داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

روز گذشته اخباری مبنی بر سفر علی مطهری به استان فارس و شهر شیراز و البته اخلالی که باعث عدم حضور وی در دانشگاه شیراز شد در خروجی خبرگزاری های مختلف قرار گرفت.

فارغ از اینکه چه کسانی با حرکت های تند و ناروا مانع حضور علی مطهری در دانشگاه شیرزا شدند و به نوعی در برابر آزادی بیان ایستاد و یا اینکه اصولا جوسازی ها و تشنج آفرینی های تشکل دعوت کننده علی مطهری در دانشگاه درست بوده یا خیر؟-که بنابر سخنان معاون فرهنگی دانشگاه مذکور مطهری به خواست خود به دانشگاه نیامده است- لازم می دانیم چند نکته را در خصوص برخورد خارج از مدار عقلانیت با هر فردی، در این سطح از جامعه اسلامی بیان کنیم.

اگر تضارب آرا نباشد، مسیر اندیشه ورزی نیز منقطع خواهد شد و تا پرسشگری و پاسخگویی در کار نباشد، حرف صواب از حرف ناصواب مشخص نخواهد شد فلذا لزوم آزاداندیشی و بیان دیدگاه های متفاوت در چهارچوب قانون و احترام متقابل و مبتنی بر منطق و حقیقت، قطع به یقین امری واجب است که وجوب کرسی های آزاد اندیشی نیز از همین امر سرچشمه میگیرد.

اما برخورد های چکشی، بدور از عقلانیت و منطق و همراه با توهین هیچگاه راه به جایی نبرده است و این نه منطق اسلام است، نه جمهوری اسلامی و نه در دایره گفتمان امام و رهبری جایی دارد و تنها اندیشه مورد تهاجم را حتی به رغم نادرستی در موضع مظلومیت قرار خواهد داد. بایستی تذکر رهبر انقلاب را مجددا تکرار نماییم که «راه افتاد‌ن یک عده» و « اتهام زدن به ضد ولایت و ضد بصیرت و حمله و...» کار ناصوابی است که آن را هیچ گاه رهبری تایید نمی کنند.

اما درباره اتفاقات شیراز نیز بنا بر آنچه گفته شد بایستی اعلام کنیم، با تمام اختلاف نظرها در بعضی موضوعات و یا اشتراک نظرها در برخی موضوعات دیگر با شخص آقای علی مطهری، حمله نابخردانه و به دور از شئونات اسلامی -عقلانی را به جد و با تمام وجود محکوم می کنیم و مجدانه از مسئولین ذی صلاح خواستاریم تا با عوامل این اتفاق برخورد نمایند تا دیگر هیچگاه شاهد اتفاقات مشابه و سلب آزادی بیان در مدار جمهوری اسلامی که همواره منادی عقلانیت و منطق بوده نباشیم.

والسلام علیکم و الرحمه الله

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور