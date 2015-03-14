به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت کی‌روش از مرخصی طبق معمول مصادف شد با جنگ و دعوای لفظی جدید دیگری برای فوتبال ایران و این‌بار بهانه‌ها سه جوان هستند که اتفاقا خود کی‌روش روی صعود و بزرگ شدن آنها نقش مستقیمی را ایفا کرده است. پورعلی گنجی جنگ اول بود با مدیران نفت، بهانه این بود که چرا اجازه دادید او به چین برود؟ جنگ دوم بر سر آزمون بود و جهانبخش، بهانه این بود که این دو را به تیم فوتبال امید ایران نمی دهم!

به طور کلی کی روش انگار در درون سلولهایش ژنی دارد که او را فرمانده می کند، در واقع او از قانون همه یا هیچ پیروی می کند، کارلوس دوست دارد حتی برای باشگاه‌ها و بازیکنانشان هم تصمیم بگیرد و هیچکس به هیچ شکل در هیچ جایگاهی، هرگز بدون نظر او آب خوش از گلو پایین ندهد و این چه درست باشد و یا غلط برای بسیاری از اهالی فوتبال ایران و جهان قابل تحمل نیست.

این قابل تحمل نیست که کی روش روی حرف رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم حرف بزند و با وجود قولی که کفاشیان به خاکپور داده بعد از مدتها مرخصی بیاید و بگوید« نه من بازیکنم را به تیم امید نمی دهم».

در موارد اخیر و اعتراض ها و جوابهای سربالا دادن کی روش به خواستگار جدید دو فوتبالیست جوان ایران شاید او تا حدودی هم حق داشته باشد، مثلا شاید او حق داشته باشد که از ترانسفر پورعلی گنجی به چین ناراحت باشد، چرا که سطح کیفی فوتبال چین چندان بالا نیست اما حرف کی روش صد در صد هم درست نیست چرا که پورعلی گنجی حالا در همان چین شاگرد آری هان است که در دنیای فوتبال مربی بزرگی شناخته می شود.

در آن‌سوی میدان اگر چه باید تاکید کرد که تیم ملی بزرگسالان در خردادماه وارد مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی 2018 می شود اما تیم فوتبال امید ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا، در رده زیر بیست و سه سال، در تاریخ های سوم، هفتم، نهم و یازدهم فروردین ماه یعنی چند روز دیگر، مسابقاتی رسمی خواهد داشت آنهم مقابل تیم‌های عربستان و فلسطین و نپال و افغانستانی که در فوتبال به شدت رشد کرده اند.

تیمی که از اینچئون آمد و با تحقیر حذف شد، حالا با خاکپور درحال پوست انداختن است و اگر با شوک منفی دیگری مواجه شود ممکن است یک نسل فوتبال ایران را با خودش به کما ببرد و آینده فوتبال ایران را سیاه کند، دغدغه ای که در داخل فوتبال ایران وجود دارد دقیقا همین است چرا که کارشناسان، آینده ای را می بینند که ممکن است در آن کی‌روشی وجود نداشته باشد.

در هر صورت باید دید کفاشیان در این رابطه چه تصمیمی می گیرد و آیا کفاشیان برای دیدارهایی تدارکاتی آزمون و جهانبخش را به کی روش می سپارد یا می تواند کارلوس را برای اولین بار قانع کند و دو بازیکن برتر فوتبال ایران را به خاکپور می دهد تا او در مسابقات رسمی کمبود مهره نداشته باشد؟

در این مسیر البته فراموش نکنید که تا این لحظه تیم کی روش تا قبل از خردادماه دیدارتدارکاتی دیگری ندارد. پس او هم حق دارد اما تیم امید این روزها در رقابتی نزدیکتر و آینده‌ای مبهم تر قرار دارد و به نظر می رسد آزمون و جهانبخش برای تیم فوتبال امید ایران مهمتر باشد.