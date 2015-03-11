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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

کریمی مطرح کرد؛

ماهانه پنج گزارش مصرف جوش شیرین در اردبیل بررسی می شود

ماهانه پنج گزارش مصرف جوش شیرین در اردبیل بررسی می شود

اردبیل – مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: ماهانه به صورت میانگین پنج گزارش مصرف جوش شیرین در پخت نان بررسی می شود.

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بهداشت به صورت مداوم نانوایی ها را بررسی می کند و در برخی مواقع گزارشاتی از عدم تمکین نانوا به دست ما می رسد.

وی افزود: هر نانوایی که مسائل بهداشتی را رعایت نکند و جوش شیرین استفاده کند بعد از بی توجهی به اخطار اولیه بازرسان بهداشت سهمیه آرد وی قطع می شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تاکید کرد: اگر نانوا تکمین نکند پروانه فعالیت وی لغو می شود چرا که سلامت مردم برای ما در اولویت است.

کریمی با بیان اینکه وضعیت کیفیت نان در اردبیل در حد متوسط است، اضافه کرد: تلاش ما اطلاع رسانی به نانوایان و ارتقا سلایق شهروندان در خرید نان سبوس دار است.

وی معتقد است این مهم نیازمند مشارکت شهروندان است و خود شهروندان در صورت مشاهده خطا و تخلف باید با بازرسان ما همکاری داشته باشند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان یکی از ضروریات در کیفیت و سلامت غذایی نان را استفاده از آرد سبوس دار عنوان و اضافه کرد: با وجود اینکه استفاده از آرد سبوس دار به ویژه برای سنگک پزها پیشنهاد می شود مورد توجه قرار نمی گیرد.

کریمی افزود: با تداوم طرح افزایش نانوایان آزاد پز این مهم باید مورد توجه بوده و از سوی نانوا اعمال شود.

کد مطلب 2516124
محمد میرزایی ناطق

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