به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد صبح امروز با حال و هوای متفاوتی نسبت به روزهای قبل برگزار شد. طوری که طبق نظر کادرفنی تیم ملی تمامی اردونشینان گروه بندی شده و به نوبت برای تمرین روی تشک می آمدند.

بر این اساس گروه اول آزادکاران سبک وزن بودند که رأس ساعت ۱۰ نرمش و گرم کردن خود را آغاز و زیر نظر رضا لایق، اکبر دودانگه و مهدی برائتی تمرینات کشتی و مرور فن را آغاز کردند.

این گروه که شامل کشتی‌گیرانی همچون حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، آرش دنگسرکی و دیگر سبک وزن های اردوی آماده سازی بود بیشتر تمرینات بالاتنه و سرشاخ را پشت سر گذاشتند.

سپس نوبت به نرمش و آغاز تمرین آزادکاران میان وزن بود که این کشتی‌گیران نیز زیر نظر امیر توکلیان و سعید ابراهیمی بر روی تشک آمدند و پس از گرم کردن تمرینات کشتی را آغاز کردند.

رضا لایق یکی از اعضای کادرفنی کشتی آزاد در اشاره به برنامه های آماده سازی تیم ملی تا اعزام به جام جهانی آمریکا به خبرنگار مهر گفت: تمرینات ما گروه بندی و زمان بندی شده و همانطور که صبح شاهد تمرین آزادکاران سبک وزن و میان وزن بودیم عصر امروز نیز راس ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه تمرینات سبک وزن شروع شده و رأس ساعت ۶ آن گروه از آزادکارانی که برای صدور ویزا به دبی رفته بودند تمرین خواهند کرد.

این تمرینات تا روز ۲۹ اسفند ادامه خواهد داشت و بچه ها بعد از ۵ روز تعطیلی دوباره به خانه کشتی باز می گردند.

رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نیز از ابتدای تمرین در سالن حضور داشت و به نوبت به تک تک تشک های تمرین سر می زد و نکات فنی را به اعضای کادرفنی و کشتی‌گیران گوشزد می کرد.

رقابت های جام جهانی کشتی آزاد طی روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه سال آینده در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود که تیم ایران به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی کار سختی را پیش رو خواهد داشت.