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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد؛

نرخ مطلوب باروری در کشور/ شرط اجرای کامل سیاست های جمعیتی

نرخ مطلوب باروری در کشور/ شرط اجرای کامل سیاست های جمعیتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: اجرایی شدن کامل سیاست کلی افزایش جمعیت در گرو رفع موانع و چالش های موجود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق در همایش سلامت باروری و افزایش جمعیت از دیدگاه اسلام اظهار داشت: برای اجرایی شدن کامل سیاست کلی افزایش جمعیت لازم است چالش های پیشرو مثل مسکن، اشتغال، اعتیاد و دیگر موانع با همکاری سایر دستگاه های مسئول برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: از جمله عواملی که مانع افزایش نرخ رشد و باروری جمعیت می شود افزایش سن ازدواج، بیماری های عفونی، اعتیاد و ایدز هستند.

مطلق بیان داشت: گام نخست سیاست ابلاغی افزایش جمعیت در استان بوشهر اجرا شده و لازم است برای سلامت مادران و کودکان برنامه ریزی شود.

وی افزود: با وجود افزایش آمار طلاق در استان بوشهر خوشبختانه نرخ باروری جمعیت پس از ابلاغ سیاست کلی افزایش جمعیت در برخی شهرستان های استان بوشهر بالاتر از نرخ ۲.۱  است که باید برنامه ریزی مطلوب در این مناطق برای سلامت مادران و کودکان انجام شود.

مطلق با بیان اینکه نرخ باروری ۲.۱ جمعیت مطلوب است گفت: در شهرستان هایی که نرخ باروری از ۲.۱ پایین تر است باید سیاست گذاری به سمت حمایت از افزایش جمعیت باشد.

کد مطلب 2516143
حبیب احسنی پور

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