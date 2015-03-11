کاشت نهال توسط جامعه دانشگاهی جنوبشرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز رییس واحد ورامین - پیشوا در حاشیه مراسم روز درختکاری گفت : درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت، جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم، نماد آبادانی و مظهر زندگی و صفا و پاکی است.

حسینعلی شیبانی با تأکید بر لزوم حراست از منابع طبیعی خدادادی گفت: وظیفه تک تک ما در حفظ و حراست از منابع طبیعی موجود و هم چنین توسعه و گسترش این نعمت ارزشمند الهی به عنوان یک وظیفه دینی و ملی به شمار می رود.

رییس واحد ورامین – پیشوا افزود: این هفته بهانه ای است بر اینکه ما به محیط زیست احترام بگذاریم و آنرا احیا کنیم چرا که اساساً احترام به طبیعت چیزی است که همگام با فطرت انسان بوده و از این روست که انسان ها در خستگی های خود به دامان طبیعت پناه می برند و با قرار گرفتن در دل آن به روح خود آرامش را هدیه می کنند.

وی با اشاره به فرمایشی از پیامبر مکرم اسلام (ص) گفت:دین اسلام از آنجا که دینی منطبق با فطرت انسانی است آموزه های بسیار زیبایی در خصوص طبیعت و بطور خاص درخت بیان کرده که نمونه آن حدیثی است از نبی مکرم اسلام (ص) که فرموده کسی که یک درخت بکارد و به آن رسیدگی کند هر نفعی که از آن درخت به دیگران برسد پیش خدا ثواب صدقه دادن را خواهد داشت .

شیبانی هم چنین از اجرای طرحی گفت که بواسطه اجرای آن هر دانشجوی جدیدالورود یک نهال خواهد کاشت و تا پایان دوران تحصیلش از این نهال غرس شده توسط خودش ، مراقبت خواهد کرد.