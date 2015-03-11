اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی/ رفع روزنه های زمین خواری

به گزارش خبرنگار مهر، قباد افشار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان با بیان اینکه زمینهای کشاورزی سرمایه های با ارزش کشور محسوب می شوند اظهار داشت: خاک و اراضی کشاورزی در صورتی که تخریب شوند دیگر قابل برگشت نیستند.

وی با اشاره به وجود سالانه ۳۰۰ میلیارد متر مکعب روان آب و همچنین بارش در کشور عنوان کرد: از این میزان ۲۰۰ میلیارد متر مکعب مربوط به بارشها و ۱۰۰ میلیارد متر مکعب نیز روان آبها، آبهای ذخیره شده پشت سدها و ... است.

تنها ۳۰ درصد آب تولیدی کشور در اختیار حوزه کشاورزی است

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور با بیان اینکه در گذشته آماری اعلام می شد که بیش از ۹۰ درصد این آبها در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد افزود: امروز تنها ۳۰ درصد این منابع آبی در اختیار اقتصاد و حوزه کشاورزی قرار دارد و ۷۰ درصد آنها در بخش شرب مورد استفاده قرار می گیرد.

افشار با بیان اینکه برای بازگشت این منابع آبی به حوزه کشاورزی با وزرات علوم قرارداهایی منعقد شده که با ارائه طرحهایی نسبت به تصفیه فاضلاب های آب شرب اقدام به برگرداندن این منابع آبی به بخش کشاورزی کنیم افزود: با این وجود برخی مشکلات موجود موجب شده که بخش اعظمی از این منابع آبی در بخش صنعت و خدمات و شرب داده شود و حوزه کشاورزی از آنها محروم بماند.

ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری در بخش کشاورزی لرستان

وی با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در لرستان بیان داشت: از این میزان تنها ۲۰۰ هزار هکتار آن آبی و بیش از ۶۰۰ هزار هکتار این اراضی به صورت دیم کشت می شوند.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور با اشار به وضعیت مطلوب بارندگی ها در استان لرستان تصریح کرد: سالانه به طور متوسط بیش از ۳۸۰ میلی متر بارندگی در لرستان وجود دارد که این امر برای حوزه کشاورزی استان نکته بسیار خوبی است.

افشار با تاکید بر ضرورت استفاده درست از منابع آبی استان بیان داشت: در این راستا برای استفاده این منابع آبی در حوزه کشاورزی لرستان باید اقدام به اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوان داری، احداث اراضی شیب دار و ... کرد.

وی با بیان اینکه متوسط تولید محصولات کشاورزی در کشور پنج تن در هر هکتار است عنوان کرد: هم اکنون حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که میزان تولیدات این اراضی کشاورزی در کشور سالانه ۱۰۰ میلیون تن است.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور با بیان اینکه در لرستان ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد ادامه داد: میزان تولیدات کشاورزی در این استان حداقل باید چهار میلیون تن باشد و این در حالیست که هم اکنون این میزان کمتر از سه میلیون تن در هکتار است.

افشار بیان داشت: با وجود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در این حوزه باید میزان اراضی آبی کشاورزی لرستان ۳۰۰ هزار هکتار باشد و این در حالیست که هم اکنون این میزان حدود ۲۰۰ هزار هکتار است.

۷۰ درصد زمینهای کشاورزی کشور فاقد سند هستند

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بحث سند دار کردن اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید با مشارکت مردم و همچنین روستائیان زمینه سند دار کردن اراضی کشاورزی در کشور و همچنین استان لرستان فراهم آرود.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد زمین های کشاورزی کشور سند ندارند افزود: در این راستا ما اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده ایم.

افشار بیان داشت: اجرای این طرح در ساماندهی وضعیت مالکیتهای مردم و همچنین مطالعه دقیق لایه های آب و خاک کشاورزی کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه این طرح در مرحله اول طی سال آینده در کشور آغاز خواهد شد بیان داشت: برنامه ریزی ما در سال ۹۴ اجرای طرح کاداستر در سطح هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور ادامه داد: با این وجود ما توانایی اجرای این طرح را در ۱۰ تا ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور داریم.

افشار در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با این سازمان خبرداد و تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه سازمان امور اراضی کشور بخشی از منابع کمیته امداد در اختیار مددجویان و افراد محروم قرار داده می شود و سازمان امور اراضی کشاورزی نیز در اجرای طرحهای احداث باغات، گلخانه ای و ... نظارت خواهد داشت تا زمینه توانمندسازی این افراد فراهم شود.

۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در معرض تهدید و تخریب

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تخریب اراضی کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: نگرانی ما در این زمینه این بوده ک هم اکنون بین ۳.۵ تا چهار میلیون هکتار از اراضی کشاورزی خیلی مرغوب کشور در مرعض تخریب و تهدید قرار دارند.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور بیان دشت: این اراضی کشاورزی در معرض تخریب و تهدید در حریم شهرها و روستاها قرار گرفته و ما متاسفانه با این موضوع مشکل داریم.

افشار با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی تصریح کرد: در این راستا بازنگری طرحهای هادی روستایی در کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه همچنین از این به بعد طرحهای هادی روستایی که تهیه می شوند نیز باید به تایید سازمان امور اراضی کشاورزی برسد عنوان کرد: همچنین یک تفاهم نامه نیز با وزارت راه شهرسازی منعقد شده که هیچ زمینهای کشاورزی به شهرها ملحق نشود.

تشکیل ۸ هزار پرونده تخلفاتی تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد پرونده های تخلفاتی در زمینه تغییر کاربری های غیر مجاز زمینهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی امسال هشت هزار پرونده در محاکم قضایی تشکیل شده و بخشی از این پرونده ها نیز مربوط به سالهای قبل بوده است.

افشار بیان اشت: میزان مساحت این اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده اند نیز هفت هزار هکتار بوده است.

وی همچنین به میزان تخریب و قلع و قمع اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: با اقامات صورت گرفته خوشبختانه ما موفق شدیم که بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی که مورد قلع و قمع و تخریب قرار گرفته شوده بود را برگردانیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور یادآور شد: در مجموع ما توانسته ایم در محاکم قضایی بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از خساررات وارد شده به امور اراضی کشور را وصول کنیم.

قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشور اصلاح می شود

افشار همچنین به موضوع تامین تجهیزات و نیروی انسانی برای حفاظت از امور اراضی کشاورزی کشور بیان داشت: در این راستا ما از سال ۹۲ شروع به ایجاد ۱۵ گروه یگان حفاظت در شهرهای کشور کرده ایم و امسال نیز این گروه ها در ۱۳ شهر کشور راه اندازی شده اند.

وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته ما ضریب حفاظتی در این زمینه را به بیش از ۸۰ درصد رسانده ایم تصریح کرد: میزان اعتبارات حفاظت از اراضی کشاورزی کشور طی سال ۹۲ حدود شش میلیارد تومان بوده که با اقدامات صورت گرفته این اعتبارات طی سال ۹۳ به ۴۰ میلیارد تومان می رسد که برنامه ما در سال ۹۴ نیز اختصاص ۶۰ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور از اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای جلوگیری و رفع روزنه های زمین خواری طی سال ۹۴ خبر داد و تصریح کرد: همچنین کار پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی نیز طی سال آینده عملیاتی خواهد شد.