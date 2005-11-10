بشار اسد: از لبنان مي خواهيم كه به پايگاه دسيسه تبديل نشود// دمشق در كنار ملت عراق مي ايستد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازشبكه تلويزيوني الجزيره ، بشار اسد امروز در دانشگاه دمشق به ايراد سخنراني سياسي پرداخت.

بشاراسد در اين سخنراني با محكوم كردن ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان تاكيد كرد: ازحوادثي كه درحال وقوع است اينگونه برمي آيد كه اسرائيل از اين حواث و تحولات بيشترين سود و منفعت را خواهد برد و اسرائيلي ها از اين اوضاع نا آرام فرصت طلبي مي كنند.

وي در ادامه تاكيد كرد: انتخابات لبنان آغازي براي انتقال از عربيت به سوي بين المللي شدن است كه اين موضوع نيزبه نفع اسرائيل است.

بشار اسد گفت : ما از لبنان مي خواهيم كه به پايگاهي براي دسيسه ها تبديل نشود.

وي در ادامه اين سخنان با اشاره به نا آرامي هاي عراق و وقوع عمليات خرابكارانه در اين كشوراعلام كرد: ازبين رفتن وحدت ملي عراق اولين خطر و بي ثباتي امنيتي عراق دومين خطري است كه اين كشور را تهديد مي كند.

رئيس جمهوري سوريه درحالي به ايراد سخنراني پرداخت كه هزاران تن از مردم سوريه با دردست داشتن پرچم كشورشان در برابر دانشگاه دمشق تجمع كردند و به سخنان وي گوش مي دادند.

بشاراسد در ادامه سخنان خود درمورد عراق با تاكيد براين مساله كه سوريه در كنار ملت عراق مي ايستد ازجلال طالباني رئيس جمهوري و ابراهيم جعفري نخست وزير عراق براي سفر به سوريه دعوت كرد.

وي همچنين اعلام كرد: گروه ها و جريان هاي بين المللي، منطقه اي و محلي در تلاش هستند تا مواضع سوريه را در قبال عراق بدنام جلوه دهند.